Revés para el Real Madrid: Solskjaer confirma que Pogba seguirá en Manchester United

El técnico noruego fue tajante al responder sobre el futuro del mediocampista francés, objetivo de los blancos: "Seguirá jugando para nosotros".

El ha recibido un revés sin haber jugado ni siquiera su partido ante el de este domingo. Y es que la noticia del sábado en clave blanca pasa por las declaraciones de Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del que ha confirmado que Paul Pogba seguirá defendiendo la camiseta de los Red Devils.

Según los rumores, el internacional por , ganador de la Copa del Mundo en 2018, no está contento en Old Trafford y sus actuaciones han recibido algunas críticas por parte de la prensa, pero su entrenador lo ve como una pieza vital de su proyecto de reconstrucción.



Pogba ha jugado todos los partidos de como titular en la decepcionante temporada del United, incluyendo el empate 1-1 de este sábado en casa del . Después del encuentro, el ex de la fue visto salir cojeando de St. Mary's, pero Solskjaer no cree que la lesión sea grave.



"Paul Pogba jugará para nosotros", confirmó el entrenador noruego después del partido consultado por los rumores de salida, antes de que se le preguntara por la situación física del mediocentro. "Acabo de decir eso. Creo que se torció el tobillo, pero ahora se irá con los médicos y espero que no sea tan malo y pueda jugar para Francia, porque sé cuánto ama a su país y jugar para ellos".



Los Red Devils sólo han ganado cinco puntos en sus primeros cuatro partidos de la Premier League, pero Pogba salió a defender al criticado jugador galo. “Todos esperan que él haga todo en cada juego. Tiene que defender, tiene que atacar, tiene que ganar de cabeza, tiene que recuperar, tiene que regatear a los rivales, tiene que hacer pases de gol...", comentó.