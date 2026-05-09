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Siep Engelen

Traducido por

Revelación impactante desde España: así humillaron los jugadores del Real Madrid a Xabi Alonso

Real Madrid

El caos en el Real Madrid no es nuevo. Desde hace meses hay malestar en el vestuario y cada vez se conocen más detalles. Según Marca, Xabi Alonso también fue clave en ello. 

El español, de 44 años y despedido en enero, impuso más disciplina y orden táctico a su llegada, pero esa exigencia generó enormes tensiones.

El plantel se dividió: Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni respaldaron su método, mientras Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Edouardo Camavinga y Federico Valverde se le opusieron.

La situación empeoró hasta que algunos jugadores lo humillaron: unos fingían dormirse durante las charlas tácticas y otros hablaban o ignoraban sus instrucciones.

La situación explotó cuando Alonso perdió los nervios en un entrenamiento y gritó: «¡No sabía que tenía que entrenar a un equipo juvenil aquí!». A partir de ahí, las tensiones empeoraron. 

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Su sucesor, Álvaro Arbeloa, intentó calmar las aguas, pero la tranquilidad fue breve. El peor incidente llegó tras una discusión entre Valverde y Tchouaméni: un enfrentamiento verbal en el entrenamiento que luego estalló en el vestuario. 

Valverde fue trasladado al hospital con una lesión en la cabeza y probablemente se perderá el Clásico contra el FC Barcelona. El uruguayo negó cualquier implicación en una pelea y explicó que «se había golpeado la frente contra una mesa sin querer». A pesar de ello, según varios medios, el Real Madrid ha iniciado un procedimiento disciplinario contra ambos jugadores.

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