Resumen en vídeo del Cádiz vs. Real Madrid de La Liga EA Sports 2023-2024: goles, mejores jugadas y polémicas

El equipo de Ancelotti llegaba al Nuevo Mirandilla plagado de bajas, pero goleó de la mano de un Rodrygo brillante y es líder hasta que juegue Girona.

Triunfo del Real Madrid que continúa el sendero de la victoria que inicio frente al Valencia y mete presión a un Girona que tendrá que ganar en el día de mañana al Athletic Club para recuperar el primer lugar de la tabla. Los blancos, que se fueron con ventaja al descanso, impusieron su superioridad en la segunda mitad ante un Cádiz cuya versión fue muy distinta a la de los primeros 45 minutos, mostrándose incapaces de superar líneas y llegar con rigor por el costado, como si logró hacer en el tiempo inicial, llevando peligro a la meta defendida por Andriy Lunin.

Al compás de Rodrygo Goes, el equipo de Carlo Ancelotti llevaba peligro, con un fútbol que fluía con facilidad y con una medular que se había hecho dueña del partido. Y, a pesar del perdón que profesó Joselu Mato, perdonando una ocasión a puerta vacía, el atacante brasileño no estaba dispuesto a mostrar la misma benevolencia que su compañero, anotándose en su cuenta el segundo tras una contra letal y cediendo a Jude Bellingham el tercero, para que el inglés regresara a vestir de corto con la mayor satisfacción posible.

Incontestable superioridad del Real Madrid que supo manejar a la perfección el segundo tiempo y guiar, sin titubear, su camino hacia la victoria, haciendo valer la calidad de sus hombres de ataque, con un notable Jude Bellingham y un desatado Rodrygo Goes cuya presencia, en un principio, iba a ser desde el banquillo. Por su parte, el Cádiz, que perdió fuelle, enalaza un nuevo partido sin ganar y se queda a tan solo dos puntos de los puestos de descenso, aunque con un partido menos. ¡Hasta pronto!

74': ¡Goooooooooooool de Jude Bellingham! Cádiz 0-3 REAL MADRID. ¡Qué golpeo del centrocampista inglés! Recuperación de Toni Kroos que permita la contra del Madrid, con Rodrygo conduciendo y cediendo al costado para un Jude Bellingham que, desde una posición muy escorada dentro del área, saca un potente disparo cruzado que no logra detener Conan Ledesma.

64': ¡Goooooooooooool de Rodrygo! Cádiz 0-2 REAL MADRID. ¡Doblete del brasileño en el Nuevo Mirandilla! Mata el cuadro blanco a la contra a un Cádiz que salió con todo y no tuvo efectivos para defender la tempranera pérdida que permitió la transición ofensiva con superioridad numérica y cuya responsabilidad, tras pase de Luka Modric, acabó cayendo en los pies de un Rodrygo que, tras dos recortes, batía con un fuerte derechazo dentro del área a Ledesma.

53': ¡¡NO HA QUERIDO REMATAR JOSELU A PUERTA VACÍA!! Vaya equivocación por parte del ariete blanco. La pelota filtrada a la espalda de la defensa le llegaba a Rodrygo que, en vez de definir, la daba ligeramente adelantada a su lado, para que el delantero blanco terminara la jugada, pero este pensó que el balón acabaría entre los tres palos y optó por no tocarla, perdiéndose finalmente por la línea de fondo. Estaba completamente solo y en posición legal Joselu para poner el 0-2.

45'+3: ¡Final de la primera mitad!

Victoria de un Real Madrid que supo golpear cuando mejor estaba el Cádiz sobre el terreno de juego. En una oleada de fútbol de los locales, que amasaban la posesión y se acercaban a la portería de Andriy Lunin con centros especialmente peligrosos, dejando caer que la posibilidad de un tanto cadista pudo ser algo más tangible que abstracto. Sin embargo, en medio de ese aire de inspiración de los gaditanos, golpeó el conjunto blanco, en una gran acción individual en la que Rodrygo se fabricó el tanto que impera en el marcador al descanso.

Tras el gol, le costó al Cádiz recuperar la frescura en su juego, no logrando llevar a imponerse de la misma forma sobre el campo a pesar de que no aminoraba el paso a la hora de presionar la salida de juego de un Real Madrid que lograba fluir, y que llegó a tener otra oportunidad casi seguida en los pies de un Bellingham que no llegó a acertar con el remate. Por parte de los pupilos de Sergio Gonzalez, Roger Martí dispuso de dos golpeos desde la frontal que pudieron cambiar el signo, topándose en una de ellas con la gran intervención de Andriy Lunin, quien esta transmitiendo mucha seguridad bajo palos.

14': ¡Goooooooooooool de Rodrygo! Cádiz 0-1 REAL MADRID. ¡La puso en la escuadra el brasileño! Diagonal de dentro hacia fuera, partiendo de zona izquierda interna del área en dirección a la frontal, ganándose el espacio para, con su pierna derecha, ponérsela a la escuadra a un Conan Ledesma que no pudo hacer nada para evitar el tanto. ¡Golazo!

XI DEL REAL MADRID

Andriy Lunin; Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández, Dani Carvajal; Luka Modric, Toni Kroos, Fede Valverde; Jude Bellingham; Rodrygo y Joselu.

XI DEL CÁDIZ

Jeremías Ledesma; Javi Hernández, Víctor Chust, Fali, Joseba Zaldua; Lucas Pires, Álex Fernández, Rubén Alcaraz, Robert Navarro; Roger Martí y Chris Ramos.

