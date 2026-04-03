¿Restación de puntos o descenso? La Autoridad de Supervisión Financiera sorprende al Al-Nasr con una decisión inesperada

Varios medios de comunicación han revelado una noticia impactante para el club saudí Al-Nassr, ya que se espera que la Comisión de Supervisión Financiera adopte medidas de control en los próximos días para examinar la situación financiera del equipo, especialmente en lo que respecta a los gastos realizados, en una iniciativa que podría afectar a la gestión del «Al-Alamy» y a su estabilidad financiera en el futuro.

Estos informes llegan tras la gran victoria sobre el Al-Najma, por 5-2, el viernes por la noche, en la jornada 27 de la Liga Roshen de Profesionales.

Según el programa «Nadina», la Comisión de Supervisión Financiera ha sometido al club Al-Nasr a una «supervisión estricta», una decisión que podría afectar a los fichajes del club en el futuro.

Al respecto, el asesor jurídico Ahad Al-Sheikhi declaró al programa «Nadina»: «Poner al club Al-Nasr bajo supervisión estricta no es algo habitual, ya que el club deberá obtener autorización previa antes de fichar a cualquier jugador o entrenador cuyo contrato supere los 500 000 riales».

Y añadió: «En caso de incumplimiento, el club se enfrentará a sanciones de la Federación que podrían llegar a la deducción de puntos o al descenso a la Primera División».

Estas informaciones han provocado indignación en las redes sociales, donde la afición considera que el Al-Nasr no ha gastado dinero como otros clubes.