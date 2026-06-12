República Checa y Sudáfrica jugarán el 18 de junio de 2026 a las 12:00 EST (16:00 GMT).

Contexto del partido

Los Bafana Bafana iniciaron el Grupo A con un 2-0 ante México, y dos de sus jugadores vieron la roja. Las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane agravaron las dificultades del equipo, que ya mostraba problemas para crear ocasiones con 11 jugadores, y ambos se perderán el próximo duelo. Por su parte, la República Checa perdió 2-1 contra Corea del Sur pese a adelantarse en el 59’ en el otro partido inaugural del Grupo A. Ambos equipos, obligados a ganar, buscan su primera victoria para mantener opciones de avanzar.

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¿Quiénes son los jugadores clave de la República Checa y quién es su entrenador?

De regreso al escenario mundial por primera vez desde 2006, los checos muestran un estilo robusto y trabajador con destellos técnicos. Bajo la dirección de Miroslav Koubek, el equipo practica un fútbol pragmático.

Con 191 cm y una gran definición, Schick llega tras marcar 16 goles en 28 partidos de la Bundesliga y sigue siendo su principal amenaza. El centrocampista del West Ham, Tomáš Souček, otro gigante, es peligroso a balón parado y tiene olfato para aparecer en el área con inteligentes desmarques. La estrella del Lyon, Pavel Šulc, es un talentoso creador de juego que actúa justo detrás de Schick.

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¿Quiénes son los jugadores clave de Sudáfrica y quién es su entrenador?

El motor es el centrocampista del Mamelodi Sundowns, Teboho Mokoena. A su lado, el seleccionador Hugo Broos cuenta con el talento de Relebohile Mofokeng, joven estrella de 21 años del Orlando Pirates.

El defensa Mbekezeli Mbokazi, que juega en Estados Unidos, apenas tiene 20 años, pero ya se le ve como futuro capitán. En ataque, el delantero del Burnley Lyle Foster aportará presión constante, desmarques y buen juego asociativo.

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Once inicial previsto de la República Checa

Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Souček, Sojka, Zelený; Šulc, Provod; Schick.

Once inicial previsto de los Bafana

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Adams; Mofokeng, Mbatha, Appollis; Foster.

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Convocatoria de 26 jugadores de la República Checa.

Porteros: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia de Praga)

Defensas: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia de Praga), Tomáš Holeš (Slavia de Praga), Robin Hranac (Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (Slavia de Praga), David Jurásek (Slavia de Praga), Ladislav Krejčí (Wolverhampton), Jaroslav Zelený (Sparta de Praga), David Zima (Slavia de Praga)

Centrocampistas: Lukáš Červ (Viktoria Plzeň), Vladimír Darida (Hradec Králové), Lukáš Provod (Slavia Praga), Michal Sadílek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzeň), Tomáš Souček (West Ham), Pavel Sulc (Olympique de Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Delanteros: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomáš Chorý (Slavia de Praga), Mojmír Chytil (Slavia de Praga), Jan Kuchta (Sparta de Praga), Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

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Convocatoria de 26 jugadores de Sudáfrica.

Porteros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Defensas: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (todos del Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi y Kamogelo Sebelebele (ambos del Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK) y Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Centrocampistas: Teboho Mokoena, Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Delanteros: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (todos de Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (ambos de Mamelodi Sundowns) y Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Historial de enfrentamientos directos

No hay datos de enfrentamientos directos entre Chequia y Sudáfrica en los registros de partidos facilitados. Este encuentro supone un raro enfrentamiento entre ambas selecciones en el ámbito internacional.