René van der Gijp: «Aunque esté lesionado, Ronald Koeman lo convocará igual a la selección holandesa»

René van der Gijp asegura que Denzel Dumfries tiene un estatus especial en la selección holandesa. Aunque se lesionara, Ronald Koeman lo llevaría al Mundial, afirma el analista de Vandaag Inside.

«Si se lesionara hoy y no pudiera jugar los dos primeros partidos, Koeman igual lo llevaría», asegura.

Dumfries se lo debe a sus servicios probados en la selección holandesa. «Es un jugador tan importante».

«Y no tenemos a nadie especial en esa posición. Entonces está bien, ¿no?».

Estas declaraciones surgen tras el debate sobre Memphis Depay, quien aún no ha jugado con el Corinthians desde su lesión en el muslo en marzo.

Koeman primero afirmó que solo lo convocaría si estaba en óptimas condiciones, pero luego aclaró que podría hacer una excepción.

El 27 de mayo, Koeman anunciará la lista para el Mundial.