¿Renace la ilusión de River por el Pipita? "Me queda este año y el que viene, pero no le cierro las puertas"

Una vez más, Gonzalo Higuaín le hizo un guiño al Millonario para regresar antes de su retiro. "La gente siempre fue espectacular conmigo".

Cada vez que Gonzalo Higuaín habla de su futuro, los hinchas de River escuchan atentos. Y la ilusión del regreso del Pipa, que se fue del club a fines del 2006 luego de una aparición a puro gol, reaparece cuando deja una frase como "no le cierro las puertas", al hablar de su futuro cuando finalice su etapa en .

En una entrevista a Fox Sports Radio, el delantero explicó que "por ahora me quedo acá pero no sé si para retirarme, me quedo a cumplir el contrato. Me queda este año y el que viene. Nunca le cierro las puertas a River. Hay un gran técnico, que fue compañero mío y le tengo mucho cariño. La gente de River siempre conmigo fue espectacular pero ahora pienso en el presente y disfrutar acá en ".

Además, se deshizo en elogios para Marcelo Gallardo, de quien dijo que "puede tener un gran futuro en Europa. Lo sigo y me pone contento por cómo le va. Está haciendo una gran trayectoria, ganó muchísimos títulos y tiene una impronta muy buena".

Por último, Higuaín no pudo escapar de las consultas sobre la Selección argentina y aclaró que "viví muchísimas cosas, la tomo como una gran enseñanza. Pasé muchos momentos, buenos y malos. Tomé una decisión porque lo sentía, pero claro que se extraña. Diversos motivos me llevaron a tomar esa decisión, ahora disfruto de otro lado", señalando a Lautaro Martínez como su sucesor: "ojalá le vaya muy bien, va a estar en el centro de las críticas por ser el 9".