Reinoso regresa al once titular de The Strongest

El delantero colombiano cumplió la sanción de un juego de suspensión por acumulacoón de tarjetas amarillas y podrá jugar el miércoles contra Always.

El retorno del colombiano Jair Reinoso al once titular será una de las principales variantes que tendrá The Strongest en el partido de este miércoles contra Always Ready, por la fecha 25 del torneo Clausura del fútbol boliviano.

Reinoso no pudo jugar el pasado compromiso por acumulación de tarjetas amarillas, pero sí estará este miércoles tras cumplir la sanción de un partido de suspensión.

El colombiano, que este año adoptó la nacionalidad boliviana, podrá así formar nuevamente la pareja en la ofensiva con el colombiano Harold Reina en busca de sumar las tres unidades en casa.

The Strongest marcha tercero en la tabla de posiciones con 49 puntos, está a tres unidades de Wilstermann que es el líder con 51 puntos.