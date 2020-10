Reinaldo Rueda: "No podemos cambiar atacantes si no tenemos quien los alimente"

El entrenador de Chile resaltó que la situación del partido lo mantenía lejos de generar juego ofensivo y primero debía controlar al medio.

empató 2-2 contra y comprometió puntos claves en el camino al Mundial de Qatar 2022 y Alexis Sánchez se consolidó como el primer jugador histórico con más partidos y goles pero Reinaldo Rueda no encontró variantes en el ataque. A Goal, en la conferencia posterior a la igualdad que amarga a La Roja en Santiago en el comiendo de la Eliminatoria, le explicó por qué no varió arriba con la ventaja.

"La situación no era de ataque sino que de mantener la bola, por eso el ingreso de José Pedro Fuenzalida por su derroche y la conceptualización del partido, y luego de esa forma pensar en atacar. No podemos cambiar atacantes si no tenemos quien los alimente. Faltó controlar la marca de Colombia y generar más juego ofensivo"

"No hay que perder la fe, hay partidos muy difíciles y nuestros juegos se han ido en tiempos de reposición", dijo el adiestrador colombiano. "No hay que subvalorar a nuestros jóvenes en condición", aportó pese a que Alexis contrastó asegurando que no vienen muchos nombres nuevos pero que hay que valorar a los que están. "Nosotros mismos nos robamos espacios, quisimos todos entrar en juego sin conservar nuestras posiciones", lamentó tras la fecha 2 del certamen.

"Deberíamos haber controlado el centro y cuando queríamos clausurar la amplitud de campo de Colombia faltó la precisión en el rechazo", sumó al análisis el cafetero, que no logró superar al combinado de Queiroz. "Paulo y Pancho ni con tres partidos es un gran mérito el rendimiento que tuvieron", agregó antes de otra autocrítica por no mantener el marcador a favor: "Puede ser posible que se pecó en exceso en confianza, en lo que saben hacer los jugadores. Por ello se malograron estos partidos en los que merecíamos más por lo que habíamos hecho en la cancha, pero estos juegos son difíciles y se nos han ido".

Más equipos

"Rechacé exigido y son cosas que pueden pasar", marcó Paulo Díaz posteriormente. "Chile bajó la intensidad de la presión y estábamos los cuatro defensores mano a mano y se nos hacía complicado salir un poco más, pero el partido nos llevó a estar allá", desprendió el zaguero que vuelve a River a ser titular porque Martínez Quarta se fue a Europa.