Reinaldo Rueda no confía en integrar a la Sub 23 a la Roja adulta: "No podemos autoengañarnos"

El entrenador colombiano, de todas maneras, aseguró que el objetivo primario es volver a insertar a Chile en un Mundial de fútbol.

Reinaldo Rueda acompañará a Bernardo Redín al Preolímpico de que desde el 18 de enero al 9 de febrero medirá a la Sub 23 de en fase de grupos contra (18), (21), (24) y el cafetero combinado local (30) pero no cree que ese equipo pueda marcar la renovación de La Roja adulta, que este martes conoció su camino en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar y que perfila un once titular con mayoría de consolidados.

“Las expectativas no son las mejores para ese equipo. Tenemos que ser bien sensatos. Dos meses sin competir, dos meses sin partidos de preparación. Tenemos que ser honestos y si no juegan en sus equipos en Chile no podemos autoengañarnos. Si juegan en sus clubes quizás podamos tener un buen nivel y jugadores que puedan proyectarse para la Clasificatoria”, señaló el entrenador del bicampeón sudamericano, que no pudo defender su corona en la de .

Reinaldo Rueda: "Las expectativas no son las mejores con @LaRoja Sub 23, tenemos que ser honestos"#TodosSomosTécnicos pic.twitter.com/HdpuPiJdka — Canal del Fútbol (@CDF_cl) December 17, 2019

¿Cuándo más juega Chile?

Sobre el primer compromiso, ante en Montevideo, el ex DT del Flamengo lo evaluó como un “debut muy difícil y parejo para los dos, Uruguay tiene un trabajo coherente. Suárez y Godín son dos jugadores en un buen momento, por algo Uruguay es la mejor selección de Sudamérica”. Agregó que “por todo lo que significa la localía de Uruguay, esperamos preparar un buen duelo”.

¿De qué más habló Rueda en el sorteo?

El mensaje para sus jugadores: “Que se preparen bien, que trabajen bien siempre para responder a sus clubes y que la Selección se pueda beneficiar del buen momento de ellos”.

¿Cómo será el camino a Qatar?: “La Eliminatoria es muy intensa y muy equilibrada. Por todo el talento nuestro, la conformación se hace cada día más difícil”.

Evaluación del fixture: “Ahora mismo empieza uno a mirar, cuadrar y proyectar las fechas. Se da un camino alterno, buenos partidos entre la localía, los viajes y la logística”.

Objetivo hay uno solo: "El gran desafío que tenemos es volver a posicionar a Chile en un Mundial".

Y hay que lograrlo paso a paso: “Sumar en cada fecha va a ser vital”.