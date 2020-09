Reencuentro Pellegrini - Real Madrid: el chileno, a saldar cuentas con su 'bestia negra'

El Betis recibe al conjunto madrileño, al que el técnico chileno sólo venció tres veces en 19 partidos; cómo fue su paso por el Bernabéu.

El visita este sábado a uno de los dos líderes de , un Real que ganó en sus primeras dos presentaciones del campeonato nacional bajo la dirección técnica de su nuevo entrenador, Manuel Pellegrini. Precisamente el preparador chileno vivirá una jornada especial al reencontrarse con el club donde trabajó durante la temporada 2009-10, un curso marcado para los merengues por el 'Alcorconazo', por la eliminación en Europa a manos del Olympique de y por los 96 puntos en Liga que no alcanzaron para quedarse con el título en .

Pleno de triunfos para el Betis de Pellegrini

El nuevo Betis de Pellegrini comenzó de la mejor manera, ganando sus primeros dos partidos en Primera División. En la primera jornada, los verdiblancos vencieron a domicilio del con un gol sobre la bocina de Cristian Tello; en la segunda, superaron al 2-0 en el Benito Villamarín con tantos de Nabil Fekir y de William Carvalho.

Sin tantos en contra para Claudio Bravo y con el 100% de los puntos obtenidos, el Betis se ilusiona ahora con ganar también al vigente campeón de LaLiga, un Real Madrid que no ha pasado del empate sin goles en su debut. El domingo pasado, los capitalinos igualaron 0-0 ante la en Anoeta, y este sábado buscarán sus primeros tres puntos a costa del conjunto de Pellegrini.

El Real Madrid, 'bestia negra' de Pellegrini

Pese al buen inicio de Pellegrini al frente del Betis, este sábado los verdiblancos tienen una prueba de fuego. Y es que al Villamarín llegará nada menos que la 'bestia negra' del técnico chileno. Y es que de 19 ocasiones en las que el sudamericano se ha enfrentado a los madridistas como entrenador del , el y el , Pellegrini sólo ha podido ganar tres encuentros. El balance se completa con seis empates y diez derrotas.

Además, Pellegrini solo ha ganado uno de sus últimos nueve enfrentamientos contra el cuadro merengue en todas las competiciones, acumulando además dos empates y hasta seis derrotas.

El recordado cruce con Mourinho y la última victoria ante el Madrid

El último triunfo de Pellegrini ante el Real Madrid fue en diciembre de 2012, cuando el 'Ingeniero' entrenaba al Málaga. La victoria por 3 a 2 llegó gracias a dos tantos del delantero paraguayo Roque Santa Cruz y otro de Isco Alarcón, hoy jugador del propio Real Madrid. Aquel triunfo de los malaguistas fue histórico, ya que era el primero en 29 años frente al conjunto de Concha Espina. Con esa derrota, el Real Madrid se despedía definitivamente de LaLiga, quedando a 16 puntos del .

También fue especial ese partido porque al Madrid lo entrenaba José Mourinho, a quien en 2011 le habían preguntado en rueda de prensa si creía que le podía pasar lo mismo que a Pellegrini, que había sido destituido por los blancos tras su primer año. La respuesta de Mourinho fue inolvidable: "Lo mismo no puede pasar, ¿sabes por qué? Porque si el Madrid me echa no voy a entrenar al Málaga. Iré a un club grande en o en , no al Málaga".

Las otras dos victorias de Pellegrini sobre el Madrid

Las otras dos victorias de Manuel Pellegrini sobre el Real Madrid se dieron con el Villarreal. De hecho, con el chileno en el banquillo llegó el primer triunfo de la historia del Submarino Amarillo ante los capitalinos: fue el 28 de enero de 2007, cuando el ibicenco Marcos se convirtió en la principal figura del encuentro tras conseguir el tanto de la victoria a los 68 minutos. ¿La asistencia? De un compatriota de Pellegrini, el recordado 'Matigol'.

El otro éxito de Pellegrini ante los blancos fue en la temporada 2008/09. Con tantos de Robert Pires, de Cani y de Joan Capdevila, los castellonenses vencían al Madrid y el Barcelona se consagraba virtual campeón de LaLiga, ya que los madrileños no podrían alcanzar a los culés tras esa derrota en El Madrigal. Van der Vaart e Higuaín marcaban para los visitantes.

Zidane eliminó de la Champions al City de Pellegrini

Por otro lado, cabe señalar que Pellegrini no pudo con Zinedine Zidane en ninguna de las dos veces que le enfrentó. Fue por las semifinales de la 2015/16: el 26 de abril de 2016, empataron sin goles en el Eihtad Stadium, mientras que el 4 de mayo los blancos ganaron gracias a un tanto en propia puerta de Fernando. Los españoles ganarían aquella edición del torneo continental venciendo en la final al . Pellegrini no volvería a enfrentar al Madrid desde entonces.

El 'Alcorconazo', los 96 puntos en Liga y el adiós europeo ante el Lyon

El 'Ingeniero' dirigió una temporada al Real Madrid (2009-2010), pero no dejó el Bernabéu de la mejor manera. Firmó contrato el 1 de junio de 2009, pero los resultados y algunas diferencias con Florentino Pérez le obligaron a salir un año más tarde.

Si bien Pellegrini no ganó títulos, ese equipo marcó diversos récords que ingresaron a la historia del club. En aquella temporada de Liga, los merengues lograron la mayor cantidad de puntos hasta ese momento: 96 sobre 114 posibles.

También consiguieron el mayor número de victorias en casa (18), el mayor número de victorias como visitante (13) y el mayor número de victorias en total (31), quedando sólo a cinco goles del récord del club (102 hasta aquella fecha).

Además, hasta 2012 (cuando Real Madrid consiguió 32 triunfos) era el entrenador más efectivo en la historia del cuadro español en la Liga, con un porcentaje de victorias del 81,58%.

Sin embargo, a Pellegrini le echaron. Pesó más la eliminación en la a manos de un equipo de la Segunda División B: el . En el "Alcorconazo", recordado hasta el día de hoy, el Madrid perdió 4-0 en el partido de ida y terminó despidiéndose del certamen inesperadamente.

Más tarde, quedaron eliminados de la Champions League en octavos de final a manos del Olympique de Lyon. Y en la Liga, a pesar de todos los récords y los 96 puntos, el Madrid terminó segundo, por detrás del FC Barcelona. Así, el ciclo de Pellegrini en la Casa Blanca finalizó el 26 de mayo de 2010.