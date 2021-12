¿Reemplazo de Agüero? Alexis Sánchez podría retornar al Barcelona

Barcelona está en la búsqueda de futbolistas que puedan reforzar al equipo en el próximo mercado. Y la principal prioridad del elenco que adiestra Xavi Hernández se centra en la ofensiva luego de la baja de Sergio Agüero, quien confirmó su retiro anticipado de la actividad profesional tras contraer una arritmia no benigna que lo obligó a alejarse del césped el pasado 30 de octubre frente al Alavés.

Uno de los nombres que aparece entre los candidatos es el de un viejo conocido: Alexis Sánchez, de los registros del Inter de Milán. De acuerdo a la que reporta la prensa hispana, y que pudo corroborar GOAL, el atacante chileno estaría a punto de sellar su segundo paso por el cuadro culé tras defender a los azulgranas en la temporada 2011-2014.

Todo apunta a la necesidad de desprenderse de Luuk de Jong, cedido a préstamo por Sevilla (club propietario de su carta). En ese sentido, desde la Ciudad Condal ofrecerían al neerlandés al conjunto que dirige Simone Inzaghi para concretar el fichaje del Niño Maravilla.

“El delantero jugará cedido hasta el final de la presente temporada en el Giuseppe Meazza en caso de que las negociaciones con Alexis Sánchez lleguen a buen puerto”, consignó Sport.

Sin embargo, para el entrenador del Barça no sería la primera opción ya que hay otros jugadores que están por delante del máximo goleador de la Selección chilena, especialmente Ferrán Torres. "El de Foios sigue siendo la prioridad y el míster culé no quiere que la llegada de Alexis imposibilite la del valenciano (...) Xavi ya sabe que, si no hay salidas, el fichaje de Ferrán será prácticamente imposible", agrega el citado medio.

Cabe recordar que en su paso por la tienda catalán, el nacido en Tocopilla conquistó una Liga, un Copa del Rey, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En las tres temporadas en las que se mantuvo en la institución, el chileno jugó 141 partidos entre todas las competiciones, en los que anotó 46 goles y repartió 37 asistencias. Su mejor campaña fue la de 2013/2014 participando en 54 compromisos en los que festejó 21 conquistas, 19 de ellas en liga siendo el cuarto máximo anotador del torneo, lo que le permitió dar el salto al Arsenal de Inglaterra, club que abandonó en 2018 con un registro de 80 goles en 166 cruces, 45 asistencias y cinco títulos: dos FA Cup y tres Community Shield.

Consignar que en mayo de este año, Xavi confesó su admiración por el formado en Cobreloa, con quien compartió vestuario. “Solo puedo hablar maravillas, tanto de Claudio (Bravo) como de Alexis (Sánchez)… De hecho, todavía contactamos algunas veces con ellos. Son realmente dos ejemplos de adaptación al Barcelona, a su forma de jugar, los dos muy competitivos”, dijo en aquella ocasión. “Alexis es otro ejemplo de profesionalismo, para mí fue un futbolista espectacular que no tuvo la suerte, porque en esos años no ganamos demasiado en la época del Tata Martino”, sentenció.