Fernando Redondo en Goal: "Aunque tenga corazón madridista, Messi es único"

En una entrevista exclusiva con Goal, el exmediocampista confesó su deseo de entrenar, analizó la evolución del fútbol y elogió a Messi.

Se lo percibe en sus respuestas, en dónde pone la mirada, en la forma en la que explica. Fernando Redondo, como muchos futbolistas, entrenadores o preparadores, está obsesionado con el fútbol. Y no importa que se haya retirado hace más de quince años, cuando el cuerpo no le dio para una aventura tardía en un Milan repleto de estrellas. Y, también, tiene lógica. Porque no tendría sentido que alguien que hizo tan bien algo de pronto deposite sus energías y sueños en otra cosa, por más que ahora lo tenga que disfrutar desde afuera. No. El argentino, uno de los grandes símbolos del Real Madrid, jugador fino y elegante, con uno de sus brazos siempre colgando hacia arriba, como si estuviera dibujando las jugadas en el aire, en pleno vuelo, quiere dirigir. Pero no solo eso. De perfil más bien bajo, aprovechó la presentación en Buenos Aires como nuevo embajador de LaLiga, y se entretuvo para regalar conceptos muy alejados a los bombazos sin sentido, pero muy cercanos a la lucidez y la inteligencia.

¿Qué jugadores conocen al Real Madrid mejor que Fernado Redondo? No muchos, seguramente. El argentino vistió la camiseta blanca desde la temporada 1994-95 hasta la 99-00, donde jugó más de 200 partidos y ganó 11 títulos, entre los que se destacan dos Champions League en los que fue más que protagonista (1998 y 2000). En ese sentido, el '6' todavía ve a la Casa Blanca como su segundo hogar. Tiene estatura para opinar y dar a conocer su criterio.

-¿En qué posición jugarías en este Real Madrid?

-A mí me gustaría jugar con Modric y Kroos a los costados, pero es necesario un Casemiro porque a este equipo le aporta equilibrio. Lo más importante es qué equipo voy a formar, qué modelo quiero y cómo lo compenso. Ese es el gran desafío desde una visión del entrenador.

-¿Qué es más importante para Solari? ¿Tomar las riendas del vestuario o encontrarle una forma de juego al equipo?

-Las dos cosas son importantes. Ser técnico del Real Madrid exige gestionar el vestuario y después imponer tus ideas. Santiago es muy inteligente, es capaz, conoce la casa y a pesar de haber asumido en un momento complicado lo está llevando de la mejor manera. Veremos cuál es el final. Las claves tienen que ver con todos estos detalles.

-En algún momento mencionaste que Messi es diferente; ¿en qué es tan diferente?

- Aunque tenga el corazón madridista, Messi es único, es un jugador diferente y cualquier aficionado del fútbol lo tiene que disfrutar. Todo lo hace diferente. Es el que desequilibra en cualquier momento, lo hace con un pase gol, con un tiro de lejos, cerca, con una picada, con un enganche. Es realmente fuera de serie. No me voy a cansar de elogiarlo.

-Fuiste compañero de Maradona, ¿qué diferencias notas entre ambos?

-Diego tenía una relación única con la pelota, era muy plástico, era lindo verlo. Esa ductilidad...son diferentes...Maradona tenía ese tobillo muy particular. Cada uno con su estética hacen más o menos lo mismo. Hemos visto goles muy similares de Diego y Messi. Los dos, con personalidades distintas, pero un aporte y jerarquía únicas.

A los 49 años, Redondo se plantea lanzarse a ser entrenador. Hace un año terminó el curso y planea un viaje a Europa para reunirse con entrenadores, seguir aprendiendo conceptos. Tiene una ida fija de juego, la misma con la que se lo vinculó cuando fue jugador. Nada es más importante que el balón. Aunque su idea dependerá del proyecto que tenga a disposición, el argentino se anima a debatir sobre diferentes cuestiones del fútbol. De hoy. De ayer. De siempre.

-¿En qué cambió el mediocentro de hoy al de hace 10 o 15 años?

-La verdad es que el fútbol es dinámico y sigue evolucionando. Yo siempre tengo especial atención en los centrocampistas y se ha variado mucho de jugar de dos mediocentros a uno solo, a compartir la mitad de la cancha en fases ofensivas y defensivas para volver al viejo rombo. Hoy el despliegue, la presión tras pérdida hace que los mediocampistas tengan un gran desarrollo a lo largo del partido, que se inserten en la defensa a la hora de defender y participen en ofensiva, para los que juegan por dentro y por fuera. Hoy hablamos de jugadores mucho más integrales, que es lo que apunta el fútbol. Individualmente hay que estar más capacitado, ya no sirve tener cualidades para recuperar o jugar. Hoy tenés que tener las dos porque los espacios son muy pocos, hay que resolver en milésimas.

-¿Y cómo se forma a un volante central que ahora tiene que ser tan completo?

-Obviamente que las edades tempranas son sensibles para el desarrollo de la técnica, pero es muy importante entender el juego, entender la posición. Uno tiene que ser vértice de la jugada, ser un nexo entre la defensa y el ataque.