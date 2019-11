Real Sociedad: un romance trufado de pasos adelante

“Es una utopía. Vivimos la realidad del día a día”. Palabra de Mikel Merino, elegante arquitecto de la , cuando los compañeros de Radio Marca le preguntaron, en una deliciosa entrevista, si el conjunto txuri-urdin tenía posibilidades reales de ganar la Liga. Merino, artífice de devolver la ilusión a una afición que tiene licencia para soñar y disfruta del día a día con un equipo que no se pone techo, desgranó las claves del éxito momentáneo donostiarra. A saber: confianza, madurez, estabilidad, calidad, camaradería, unión y gen competitivo. Y sobre todas las cosas, coherencia. De los despachos, pasando por el banquillo, hasta llegar al césped. Hay un plan y todos lo ejecutan. No hay nadie que pueda asegurar que la Real será una máquina de ganar siempre, ni que logre tener la regularidad que se le exige a un grande, ni siquiera que pueda estar en Europa allá por primavera. Nadie vende humo. Ni falta que hace. El equipo habla por sí mismo. Y su trato de la pelota, también. A la Real nunca le han faltado virtudes estéticas, ni talento con la pelota, ni estilo ofensivo. Eso casi siempre lo ha tenido. Al menos, en los últimos años, ha venido de serie. Entonces ¿por qué el gran cambio en la confianza y los resultados? Pues porque ha dado varios pasos al frente.

A Donosti han llegado cromos nuevos para revitalizar un grupo que ya tenía talento, pero que ahora se siente reforzado por jugadores convencidos de lo que hacen. El caso más significativo es el de Martin Odegaard, jubilado por quien esto escribe a los 16 y convertido en uno de los mejores jugadores del campeonato dos temporadas después. No es que juegue bien, ni que tenga gran visión de juego, ni regate, ni disparo, ni atrevimiento. Que lo tiene. Lo mejor en él es que nunca se esconde, que siempre la pide y que disfruta con lo que hace. Un paso adelante para el equipo. Liderazgo. Otra pieza clave, sobre todo a nivel de competitividad, es Portu. Una pieza que era cotizada en el mercado y que, viendo cómo su equipo descendía, fue firmada por la Real. No es que su velocidad y chispa sorprendan. De Portu se sabía que era rápido y eficaz. Sin embargo, lo que aporta Portu al grupo es más liderazgo. Incordio, hambre, presión y presencia. Jugador molesto, una migraña permanente para cualquier defensa, Portu es otro paso al frente para el equipo. La tercera pata del banco es Nacho Monreal. Un tipo que conoce su oficio, que está bragado y testado en la elite, que triunfó en la Premier y que, a su edad, es una póliza de seguros. Otro paso adelante para el vestuario. Hay más: Isak (cartera), Remiro (libre), Le Normand, Guevara y Barrenetxea (cantera), entre otros, son otro plus que suma frescura y ganas de crecer. Otro pasito más.

Acierto tras acierto en la política de refuerzos, la Real ahora, a ese gran paso al frente, le suma el gran caudal futbolístico que ya tenía. Un Mikel Merino soberbio, erigido en cerebro del equipo, que necesitaba lo que ahora disfruta: minutos, confianza, mejor lectura de juego y un plan que siempre se encarga de ejecutar con maestría, dirigiendo al equipo; un Mikel Oyarzábal sobresaliente, que vive empeñado en crecer en cada partido, por fuera o por dentro, que es el objeto de deseo de los grandes de Europa y que, a campo abierto, es una amenaza terrorífica para cualquier defensa; un Zaldúa que es cohete exprés banda arriba y abajo; un Llorente que sigue luciendo galones; un Zubeldia que se está curtiendo como motor diesel de la medular; un Zurutuza que cuando vuelva a jugar lo hará siempre bien; un Illarra que cuando salga de le enfermería volverá a ser el metrónomo de Anoerta; un Januzaj que pelea por volver a ser referencia y un Willian José que sigue siendo una máquina de picar carne en el área. Materia prima hay. Y el hombre que la modela, como el escultor a la arcilla, también tiene su parte alícuota de culpa en la buena marcha del equipo. Imanol Alguacil, que tiene más trabajo que algunos y menos prensa que casi todos, está acertando con su gestión. Huye del protagonismo, no da una voz más alta que otra, tiene mano izquierda y más allá de toda crítica razonable sobre un cambio, una alineación o un partido, dirige la nave con maestría.

Hay quien recela del fútbol de esta Real Sociedad, quien señala el calendario y argumenta aquello tan manido de “ya caerá”, quien cree que será una moda pasajera y hasta quien cree que siempre hay lugar para soñar con hacer posible lo que otros te dicen que es imposible. Lo que no está en cuestión es que la base del éxito del equipo no se cimenta únicamente en jugadores de buen pie – en los últimos años eso ha sido, venta arriba y compra abajo, una constante-, sino en el constante avance combinado entre los despachos, la continuidad en el banquillo y la madurez de jugadores que son muy jóvenes, pero tienen la ambición de los veteranos. Esa que hace años se demandaba en Anoeta. Ahora eso se palpa. Ahora la Real, que no está diseñada para ganar la Liga, representa un equipo en toda la extensión de esa palabra. Y ahora la Real, que no renuncia a la nostalgia de los tiempos de Arconada, del gol de Zamora en Gijón y de la sabia mano de Alberto Ormaechea, está empeñada en demostrar que, además de jugadores de talento, también tiene carácter. No hay nada más creíble que un grupo que es familia, porque si hay familia, hay equipo para rato. Y no hay nada más peligroso que un equipo, se llame como se llame y tenga el talento que tenga, que un equipo convencido de que está en la buena senda. Esta Real vive un romance momentáneo con Anoeta. Uno que no es casualidad, porque su camino está trufado de muchos pasos al frente.

Rubén Uría