Real Madrid y Barcelona siguen su "guerra" particular por Luka Jovic

Luka Jovic sigue siendo un objetivo de cara a este mercado de verano. Y es que el delantero del Eintracht de Francfort es un cromo muy deseado por los grandes clubes de Europa. Es un secreto a voces que su gran campaña está siendo reclamo para todos los "depredadores " del mercado europeo, pero es que ahora la batalla por su fichaje se ha desencadenado. Tanto FC como siguen pujando para conseguir los servicios de un chico de apenas 21 años que está anotando muchísimos goles y que tiene pinta de futura estrella del fútbol mundial.

El Barcelona le ha espiado en directo en muchísimos encuentros y ahora ha sido el Real Madrid el que se ha desplazado recientemente para ver "in situ" a Jovic, durante el choque entre y Eintracht, en el que otro objetivo, Joao Felix, un portugués de 19 años, anotó un "hat-trick". A azulgranas y madridistas les convence Jovic, les gusta y le ven como un jugador capaz de no desentonar en un elenco de estrellas. Sin embargo, el fichaje no será fácil, porque hay muchos equipos interesados en el joven Luka.

Es más, su hipotética salida de no sería nada sencilla. Hace unos pocos días, su padre declaró que la intención de su hijo es permanecer algo más de tiempo en el Eintracht o en algún otro equipo de cara a seguir ganando experiencia, porque no saldría del club alemán para perder minutos de juego, necesitan garantizarle que tendrá peso en el once inicial. Su padre dijo: "Luka tiene muchas ofertas. Una de ellas del Barça. De todas formas, no está interesado ahora. No está seguro de que tuviera minutos allí. Quiere continuar en la y clasificarse con el Eintracht para la ".

¿Por qué le interesa Jovic al Real Madrid? Para ser el sustituto, a largo plazo, de Karim Benzema. Y para poder pelearle la plaza en la próxima temporada. ¿Por qué también gusta al FC Barcelona? Para darle descansos a Luis Suárez a corto plazo, y para sustituirle en el once titular a largo plazo. Jovic tiene 21 años, ha anotado 25 goles en lo que va de temporada y su precio no para de ascender. Hace unos meses tenía un valor estimado de 35-40 millones de euros. Ahora, con el jugador a pleno rendimiento y anotando varios goles decisivos, esa cotización se ha disparado: a blancos y azulgranas ya les están pidiendo casi 70 millones de euros.

El Eintracht tiene una opción de compra por seis millones de euros, pero además el Benfica tendría derecho a un 20% del importe de un hipotético traspaso: el que se podría producir en los próximos meses.