Real Madrid vs. Rayo Vallecano en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de La Liga 2022-2023

Un gol del brasileño en el 89 complica las aspiraciones europeas del equipo de Iraola

El Real Madrid regresó a la senda de la victoria este miércoles en el Santiago Bernabéu, donde se impuso por 2-1 al Rayo Vallecano. El equipo blanco se adelantó en el primer tiempo por medio de Benzema, pero no sentenció el partido.

El Rayo, que siempre estuvo agazapado pero pendiente, logró el empate en la recta final por medio de Raúl de Tomás. Parecía que el encuentro podría acabar en empate, pero Rodrygo, justo antes del descuento, dio los tres puntos al Real Madrid.

Juega al GOAL Challenge del juego de Fantasy Kickbase y gana premios espectaculares: te puedes registrar aquí

El encuentro estuvo marcado por el gran apoyo y las distintas muestras de cariño que el Real Madrid presentó a Vinicius tras lo sucedido en Mestalla. Una pancarta que rezaba "Vinicius somos todos, basta ya", fue mostrada al comienzo del partido y todos los jugadores del equipo saltaron al césped con la camiseta número 20 y el nombre de Vini.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga 2022-2023

Reacciones y curiosidades del Real Madrid vs. Rayo Vallecano de la Liga 2022-2023

Las reacciones de los protagonistas, al acabar el partido...

Ancelotti, en rueda de prensa

Vinicius. "Anímicamente está bien. Todo el apoyo que ha recibido estos días es bueno para él. Si no hubiera tenido las molestias en la rodilla hubiera jugado, vamos a ver si entrena estos días y puede jugar el sábado".

Le retiraron la roja a Vini. "Sí, me sorprendió. Revisaron una acción que fue un error en la que evaluaron solo el comportamiento de Vinicius, pero la acción era más larga y creo que han hecho lo correcto".

Benzema. "Ha tenido un golpe en el pie en la primera parte, le molestaba un poco pero podía seguir. Ha cumplido, ha hecho los 90 minutos a buen nivel".

Fran García. "Es un lateral izquierdo que tiene mucha energía, muy rápido con el balón. El próximo año estará con nosotros".

Sanción a la grada de Mestalla. "Creo que en líneas generales en estos dos días han pasado muchas cosas. Toda la sociedad ha tomado un cargo de conciencia muy importante".

Liga adulterada. "Es un tema muy complicado. Quiero pensar que fue un error del VAR, que actuaron de buena fe. Lo que pasó en el pasado... no lo sé".

Afición visitante en el próximo partido de Vinicius. "No pido nada a nadie, que cada uno tenga el comportamiento que tiene que tener teniendo en cuenta que hay cosas que no se deben hacer".

Cuando no está Vini que pierde el Real Madrid. "Es un jugador demasiado importante para nosotros. Un jugador que es muy peligroso. Hoy ha sido reemplazado por otro extremo que también aporta mucho, hoy Rodrygo ha marcado la diferencia".

Tebas ha pedido perdón a Vinicius. "Me parece bien. Como he dicho, todo el mundo se está dando cuenta de lo que está pasando y de lo que ha pasado. Nuestra sociedad está llena de personas inteligentes, sobre todo en España. Cuando hay personas inteligentes que toman decisiones, el problema se acaba".

Rodrygo. "Ha tenido más protagonismo, ha sido casi un titular indiscutible, ha aportado mucho. Ha tenido una progresión muy buena. En la próxima temporada su progresión seguirá porque todavía no ha alcanzado su mejor nivel".

Volverá a pasar esto. "Creo que no. Estamos tomado conciencia todos y las cosas van a mejorar rápidamente".

Andoni Iraola, en rueda de prensa

Ha visto el empate cerca. "Sí, evidentemente. Quedaban tres o cuatro minutos y piensas que te puedes llevar un punto que aquí hubiera sido muy valioso. Quizás hemos querido jugar de más. Hemos perdido un balón en zona de inicio que a la postre nos ha costado el 2-1".

Jugada del 1-0. "La mitad de mi equipo no sabía que sacaban ellos. El árbitro me ha dicho que espera a que el jugador del Real Madrid toque la pelota para pitar. Entre que pensaban que habían pitado falta y que creo que antes de sacar había que aclarar... pues no ha costado un gol. Y creo que el equipo había hecho una primera media hora muy buena. Hay una parte que, joder, hay que tener cuidado".

Satisfecho con la imagen. "Bueno, creo que ha sido de los partidos con menos ritmo de los partidos que hemos jugado contra el Real Madrid. El partido ha estado vivo hasta el final. Es verdad que el equipo se nos quedó mal estructurado para aguantar el empate pero sí, es poco consuelo el haber estado vivos hasta el final".

Qué le ha faltado al Rayo. "En un escenario como este, no siempre nos interesa ir al todo o nada. El Real Madrid tiene una capacidad de finalización muy alta. Ellos no han querido asumir riesgos a la hora de ir al segundo gol. No querían que se descontrolase el partido y cada gol adquiere más valor. No hemos estado lejos de haber podido conseguir un punto".

RDT suplente. "Quitarle el balón al Real Madrid cuesta muchísimo y ese trabajo de desgaste nos lo pueden hacer muy bien Camello y Unai. Creo que la posesión ha ido pareja".

Minuto a minuto

¡Final del partido!

Minuto 90. ¡Dimitrievski evita el tercero! Remató Ceballos de volea en el segundo palo pero se encontró con una gran respuesta del macedonio.

Minuto 89. ¡Gol de Rodrygo! Gran disparo con rosca del brasileño para acercar al Real Madrid a la victoria.

Minuto 83. ¡Gol de Raúl de Tomás! El ex madridista empata el partido en una jugada aislada.

Minuto 82. Entra Tchouaméni por Rüdiger. Camavinga pasa al lateral izquierdo.

Minuto 82. Entran Falcao y Sánchez y por Unai López y Álvaro García.

Minuto 81. Lo intentó de cabeza Rüdiger tras una falta lateral pero no encontró puerta.

Minuto 70. Entra Asensio por Modric.

Minuto 68. Entra Raúl de Tomás por Camello.

Minuto 63. Se va Valverde y entra Ceballos.

Minuto 62. Se van Comesaña e Isi y entran Trejo y Chavarría.

Minuto 59. Amarilla para Dani Carvajal por una falta sobre Unai López.

Minuto 55. ¡Casi marca Carvajal! Gran centro de Modric con el exterior desde la izquierda y Carvajal llegó solo en el segundo palo pero su remate en plancha se fue fuera.

Minuto 53. Amarilla para Comesaña por un agarrón sobre Kroos.

Minuto 46. ¡Arranca el segundo acto!

¡Descanso!

Minuto 44. ¡La que ha tenido Rodrygo! Un despeje de Carvajal se convirtió en una contra que Rodrygo, tras pared con Benzema, no pudo culminar tras resbalarse en el último suspiro. Se había quedado solo delante de Dimitrievski.

Minuto 39. Lo intentó Rodrygo de lejos pero su disparo se fue alto. Antes tiró un caño espectacular el brasileño.

Minuto 32. Cojea Benzema que venía ya algo tocado antes de la acción del gol. El francés insiste en continuar.

Minuto 31. ¡Gol de Benzema! El francés sorteó a Dimitrievski y marcó a puerta vacía.

Minuto 20. Aplausos y cánticos en apoyo a Vinicius

Vinicius, junto a Florentino en el palco

Minuto 11. Disparó de lejos Unai López pero le salió el chut centrado y fue sencillo atraparlo para Courtois.

Minuto 5. Sorprendente decisión táctica. Es Rüdiger quién está jugando de lateral izquierdo, siendo Alaba y Nacho la pareja de centrales.

Minuto 1. ¡Comienza el partido en el Santiago Bernabéu!

19:28 | La pancarta de apoyo a Vinicius en el Santiago Bernabéu

19:18 | Se retiran los jugadores de ambos equipos a vestuarios para recibir las instrucciones previas al partido.

19:00 | Ya entrenan los 22 protagonistas sobre el verde del Santiago Bernabéu. Media hora para que arranque el choque

18:45 | Los jugadores del Real Madrid saltarán al Bernabéu con la camiseta de Vinicius

18:30 | Once confirmado del Rayo Vallecano

17:30 | Once confirmado del Real Madrid

La previa de GOAL del Real Madrid vs. Rayo Vallecano de La Liga 2022-2023

El Real Madrid se ha impuesto en cada uno de sus últimos 10 enfrentamientos como local ante el Rayo Vallecano en LaLiga, con un balance de 40 goles a favor y solo nueve en contra, su segunda mejor racha vigente de victorias seguidas en casa ante un actual rival de la competición, tras Getafe (14).

El Rayo Vallecano ha ganado dos de sus últimos cuatro partidos ante el Real Madrid en LaLiga (2D), mismas victorias que en sus anteriores 26 duelos ligueros ante el conjunto blanco (2V 2E 22D).

El Rayo Vallecano dispone de la posibilidad de puntuar en sus tres partidos como visitante ante el FC Barcelona (0-0), el Atlético de Madrid (1-1) y el Real Madrid de una misma temporada de LaLiga por segunda vez en toda su historia, tras la campaña 99/00 con Juande Ramos.

El Real Madrid solo ha perdido uno de sus últimos 22 partidos como local en miércoles en LaLiga (17V 4E), 0-1 vs Real Betis en septiembre de 2017, mientras que el Rayo Vallecano solo ha ganado uno de sus 17 encuentros fuera ese día en la competición (3E 13D), 1-3 vs Atlético de Madrid en octubre de 1996.

El Real Madrid ha sufrido ocho derrotas tras 35 partidos en LaLiga 2022/23, su segunda cifra más alta a estas alturas en una campaña en la competición en las últimas 16 temporadas (10 derrotas en la 2018/19) – cinco de esas derrotas las ha sufrido en sus últimos 10 encuentros ligueros (5V).

El Rayo Vallecano ha perdido dos partidos seguidos en LaLiga por segunda vez esta temporada, primera desde sus dos derrotas en las jornadas 3 y 4 en agosto y septiembre de 2022.

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, ha marcado 10 goles en 11 partidos con el Rayo Vallecano en LaLiga, una media de 0,91 por encuentro, la mejor del francés ante un mismo rival con al menos tres enfrentamientos en la competición.

El delantero del Rayo Vallecano, Raúl de Tomás, ha marcado dos goles en sus últimos tres partidos en LaLiga, tras no haber anotado ninguno en sus primeros 13 encuentros de esta campaña liguera.

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dirigirá su partido n.º 150 en LaLiga (105V 21E 23D), convirtiéndose en el cuarto entrenador en la historia del club en alcanzar esta cifra en la competición, tras Miguel Muñoz (424), Zinédine Zidane (183) y Vicente del Bosque (153).

PARTIDO Real Madrid vs. Rayo Vallecano FECHA Miércoles, 24 de mayo de 2023 ESTADIO Santiago Bernabéu HORARIO 19:30

¿Dónde ver en directo el Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga Movistar LaLiga 3 Movistar LaLiga UHD LaLiga TV Bar 19:30 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 14:30

CHI: 14:30

COL: 12:30 México SKY Sports 11:30

Alineaciones del Real Madrid vs. Rayo Vallecano

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Nacho, Camavinga, Kroos, Modric; Valverde, Rodrygo y Benzema.

Rayo Vallecano (4-3-3): Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, Fran García; Comesaña, Valentín, Unai López; Isi Palazón, Álvaro García y Camello.