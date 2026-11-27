Cómo ver el Real Madrid vs Deportivo Alavés con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 14 28 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

El Real Madrid recibe al Deportivo Alavés este fin de semana en el Estadio Bernabéu, en un partido de LaLiga en el que el equipo de Jose Mourinho buscará prolongar su pleno de victorias.

El Madrid llega en un gran momento tras vencer el martes por 5-1 al PSV en la Champions League. Se fue por detrás al descanso después de que Ivan Perisic transformara un penalti, pero un triple cambio en el intervalo cambió el partido. Federico Valverde empató, Jude Bellingham marcó un magnífico gol desde lejos y Kylian Mbappe anotó dos tantos antes de que Vinicius Junior cerrara la goleada.

Mourinho no quedó satisfecho con la primera parte. Contó que en el descanso utilizó vídeos para mostrar a sus jugadores qué estaba fallando y advirtió de los riesgos de depender de las remontadas. Thibaut Courtois se sumó a ese mensaje y afirmó que el Madrid no debe dejarse llevar por la euforia.

Bellingham ha sido el gran protagonista. Mourinho lo calificó como el mejor centrocampista del mundo tras la victoria ante el PSV, mientras que el internacional inglés atribuyó su buen momento al entrenador y a sus compañeros.

El Alavés, dirigido por Quique Sanchez Flores, llega a Madrid después de ganar por 3-1 a domicilio al Deportivo de A Coruña en su último partido. Ocupa la novena posición de LaLiga y ha alternado resultados en sus últimos encuentros, entre ellos una dura derrota por 6-1 ante el Barcelona el 31 de octubre.

El Madrid es segundo en la clasificación y ha ganado sus cinco últimos partidos. Aquí te contamos cómo ver el encuentro, además de las últimas novedades de los equipos y su estado de forma.

A continuación figuran el canal de televisión y las opciones de streaming para ver el Real Madrid vs Alavés. Sigue el partido en directo desde el Bernabéu a través del operador indicado.

Novedades y plantillas de los equipos