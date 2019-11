"Real Madrid quería a Falcao, pero ya sabes, eligió al Galatasaray"

El presidente de Galatasaray, Mustafa Cengiz, habló de la lesión del colombiano

A Radamel Falcao García le quedan unos días más en , en sesiones de fisioterapia, cámaras hiperbáricas también. El delantero colombiano apura su regreso a la competencia, a , donde espera por el fichaje más costoso del último mercado de pases.

De hecho, el presidente de la institución, Mustafa Cengiz, se refirió a la condición del Tigre y aprovechó para rechazar los rumores que circulan y que señalan que Falcao llegó lesionado al club: "Falcao no vino lesionado. Nadie es estúpido. Nosotros no lo somos. Le hicimos los exámenes pertinentes como siempre lo hacemos. Se forzó a sí mismo sin entrenar. Por favor, quiero paciencia de los fanáticos. Él es una persona honorable, ama al Galatasaray y a Turquía. No vino aquí por el dinero".

También dejó saber que el pulso para fichar a Falcao no se dio solo con el , pues el también estuvo interesado en quedarse con la ficha del goleador histórico de la Tricolor: "Es una estrella mundial. Siempre hay ofertas de transferencia para él. Anteriormente el Real Madrid y Atlético de Madrid lo querían, pero ya sabes, eligió Galatasaray".