Real Madrid

Mourinho: "Vengo muchas veces a Madrid, pero vosotros no me véis"

"Esperad, tranquilos, esperad. Volveré a entrenar cuando llegue una oferta que me haga sentir que es el momento de volver", señaló.

José Mourinho aseguró este jueves que dentro de poco tiempo volverá a dirigir un equipo de fútbol. Además, dijo que viaja "muchas veces a Madrid" sin ser visto.

Cabe señalar que el preparador portugués fue despedido del el pasado invierno, y desde entonces no ha vuelto a sentarse en los banquillos.

Este jueves, Mourinho acudió a un evento de en la capital española y fue consultado por Deportes Cuatro sobre si estaba cerca o no de volver a entrenar a un equipo.

En ese sentido, 'The Special One' no ocultó su deseo y respondió de forma contundente: "Esperad, tranquilos, esperad. Volveré a entrenar cuando llegue una oferta que me haga sentir que es el momento de volver", señaló.

De hecho, Deportes Cuatro preguntó al preparador luso sobre un posible regreso al club de Concha Espina, a lo que contestó: "Vengo muchas veces a Madrid, pero vosotros no me veis".

"Estoy bien, tranquilo. Estoy de vacaciones", agregó, además, a su salida de la sede de LaLiga.