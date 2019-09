Real Madrid

Olímpico de , 11 de agosto, 21:30 horas. Ese es el sitio, el día y la hora en que Eden Hazard pisó por última vez un campo de fútbol. Lo hizo de verde y jugando con el el amistoso que cerró la pretemporada del equipo blanco antes de iniciar . Desde aquella sustitución por Isco Alarcón frente a La Loba, el internacional belga no ha vuelto a jugar a la pelota, más allá de la convocatoria con su Selección (y posterior liberación) para los encuentros que los Diablos Rojos disputaron en el parón FIFA (goleadas a San Marino y ) de septiembre.

📝 Here are the Devils for our #EURO2020 qualifiers in San Marino and Scotland 🤩 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/byDjZQj72b