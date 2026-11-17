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Liga de Campeones - Jornada 5 18 nov 2026 - 12:45 Ciudad Real Madrid

Real Madrid Femenino vs Inter se transmitirá en directo por Disney+. A continuación, los detalles para ver el partido en streaming.

El Real Madrid Femenino recibe al Inter en la Ciudad Real Madrid en un duelo de Women's Champions League con puntos importantes en juego en la lucha por la clasificación.

El Real Madrid de Pau Quesada llega a este partido tras unas últimas semanas irregulares. Las madrileñas lograron una convincente victoria por 3-0 ante el Paris FC en la Champions League, pero empataron 3-3 contra el FC Badalona en la última jornada de Liga F.

El Inter de David Sassarini, por su parte, atraviesa un momento difícil. El Inter perdió 4-1 ante el Manchester City Women en su último compromiso europeo y cayó 3-2 frente a la Juventus en la jornada más reciente de la Serie A.

En la clasificación de la Women's Champions League, el Real Madrid ocupa la séptima posición, mientras que el Inter es decimotercero. Esa diferencia hace que el partido sea especialmente importante para las milanesas, que necesitan puntos para subir puestos.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por TV y streaming.

Noticias de los equipos

En el Real Madrid Femenino, el técnico Pau Quesada aún no ha dado a conocer la posible alineación. No hay información disponible sobre lesiones o sanciones: se esperan novedades en las horas previas al inicio del partido.

En el Inter, David Sassarini tampoco ha dado a conocer la alineación prevista ni ha comunicado bajas por lesión o sanción. Habrá más noticias sobre la plantilla cuando se acerque el pitido inicial.

Estado de forma

El Real Madrid Femenino ha logrado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 3-3 ante el FC Badalona en Liga F. Antes, las madrileñas habían vencido 3-0 al Paris FC en la Women's Champions League y 3-1 al Sevilla en liga, mientras que empataron 1-1 con el Athletic Bilbao y 2-2 con el Bayern Múnich en Europa.

El Inter suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Sassarini perdió 3-2 ante la Juventus en su último compromiso y sufrió una dura derrota por 4-1 frente al Manchester City Women en la Champions League. Las victorias llegaron ante el AC Milan por 3-0 y la Lazio por 3-0 en la Serie A, mientras que la derrota por 6-0 contra el OL Lyonnes sigue siendo el peor resultado de este periodo.

Enfrentamientos anteriores

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre el Real Madrid Femenino y el Inter.

Clasificación

En la Women's Champions League, el Real Madrid Femenino ocupa actualmente la séptima posición, mientras que el Inter está en el decimotercer puesto.