Real Madrid contra Villarreal: alineaciones, convocatorias, día, hora, noticias y cómo verlo

El Submarino Amarillo quiere puntuar en el Bernabéu para olvidarse del descenso; los de Zidane, a lavar su imagen tras la caída en Vallecas.

El ya no juega por nada en , y ni siquiera aspira al segundo lugar. No alcanzará al ni al , pero tiene asegurada su participación en la próxima edición de la . Quien sí se la juega es el , que todavía no tiene confirmada su presencia en LaLiga 2019/20.

En ese sentido, el equipo de Zinedine Zidane recibe a un Submarino Amarillo que necesita puntuar para empezar a olvidar la lucha por la permanencia. Y lo hará con la obligación de cambiar la imagen mostrada en Vallecas el pasado fin de semana, cuando el les ganó 1-0. Los blancos hicieron todo mal, según comentó Zidane, y no pueden permitirse otro partido igual.

Para este encuentro, el entrenador francés seguirá sin poder contar con los lesionados Sergio Ramos, Álvaro Odriozola y Karim Benzema. Unas bajas que seguramente suplirá con Nacho Fernández, en lugar del capitán, con Carvajal, en el lateral diestro, y con Mariano Díaz, en la punta de ataque.

CONVOCATORIAS

ALINEACIONES PROBABLES

No se conocen todavía.

XI del Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Nacho Fernández, Marcelo; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos; Marco Asensio/Isco, Gareth Bale/Vinicius, Mariano Díaz.

XI del Villarreal: Sergio Asenjo; Mario Gaspar, Álvaro González, Funes Mori, Xavi Quintillà; Samu Chukwueze, Vicente Iborra, Santi Cazorla, Pablo Fornals, Alfonso Pedraza; Carlos Bacca.

LESIONADOS Y SANCIONADOS

LESIONADOS REAL MADRID

Sergio Ramos: Lesión en el sóleo

Baja confirmada para la 36

Karim Benzema: Lesión en el bíceps femoral

Baja confirmada para la 36

Álvaro Odriozola: Fractura de clavícula

Baja hasta julio



LESIONADOS Y SANCIONADOS VILLARREAL

Miguel Llambrich: Lesión en el recto anterior

Baja confirmada para la 36

Bruno Soriano: Lesión de rodilla

Baja indefinida

Daniele Bonera: Lesión en los isquiotibiales

Baja confirmada para la 36

Manuel Morlanes: Molestias en la rodilla

Duda para la jornada 36

Santiago Cáseres: Acumulación de tarjetas

Karl Toko Ekambi: Acumulación de tarjetas

El partido se disputará este domingo 5 de mayo a las 16:15 hora española (16:15 en las Islas Canarias, 11:15 en , 10:15 en , 9:15 en y en ); en se podrá ver en beIN LaLiga, mientras que ESPN retransmite para Latinoamérica.