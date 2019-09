Real Madrid contra PSG, por la Champions League: alineaciones, convocatorias, día, hora, noticias, cómo verlo y TV

El equipo de Zidane debuta esta temporada en la Liga de Campeones y lo hace visitando el Parque de los Príncipes.

La Liga de Campeones, ese torneo que el ya ganó 13 veces en su historia, empieza nuevamente para los blancos. El equipo de Zinedine Zidane debutará el próximo miércoles 18 de septiembre en casa del Paris Saint-Germain, otro de los candidatos a quedarse con el título.

Los merengues, que vienen de ser eliminados en los octavos de final del curso pasado a manos del , quiere volver a ser protagonista en la y para ello deberá comenzar con buen pie su aventura europea.

No será sencillo, puesto que el escenario no es el ideal para comenzar con una victoria. Enfrete estará nada menos que el , que no deja de ser un rival de mucho peligro aunque tenga algunas bajas de peso como las de los lesionados Mbappé y Cavani o el sancionado Neymar. Casualmente, españoles y galos fueron eliminados en los octavos de final de la 2018/19 de forma sorprendente tras caer en casa en los partidos de vuelta tras ganar ambos la ida fuera.

Cuatro de los ocho enfrentamientos previos entre ambos acabaron con victoria del Real Madrid (incluidos los últimos tres), mientras que el Paris ha logrado dos victorias. El Madrid ha marcado 11 goles en esos ocho partidos, dos más que su rival francés.

Los últimos partidos entre ambos llegaron en los octavos de final de la UEFA Champions League 2017/18, temporada en la que los españoles acabaron ganando el título. El Madrid ganó por 3-1 en casa con un gol de Marcelo y por 1-2 en París. Edinson Cavani marcó para el equipo galo y Casemiro también vio puerta con el Madrid.

El título del Madrid en la UEFA Champions League 2015/16 también tuvo una victoria sobre el Paris, un 1-0 en la fase de grupos en el Santiago Bernabéu con un gol de Nacho. El partido del Parc des Princes acabó sin goles.

Los números del Paris en casa contra el Madrid se resumen en una victoria, dos empates y una derrota. No ha ganado a los españoles en los últimos cinco partidos (dos empates y tres derrotas), desde que George Weah marcó el único gol del partido en el Bernabéu en la ida de cuartos de final de la Recopa de la UEFA en marzo de 1994.

Será un duelo especial para Keylor Navas, que estuvo en la portería del Real Madrid en sus tres victorias consecutivas en la UEFA Champions League entre 2016 y 2018. Jugó 162 partidos con los blancos y ha fichado por el PSG este verano. Se espera que también sea titular el ex madridista Ángel Di María, mientras que Ferland Mendy estuvo en la cantera del PSG entre 2004 y 2012

Cabe recoradar que PSG y Real Madrid comparten el Grupo A junto con el Brujas de y el de , que se enfrentan también el miércoles, pero sobre las 18.55 horas.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO PSG - Real Madrid FECHA Miércoles, 18 de septiembre ESTADIO Parque de los Príncipes, París HORARIO 21:00

CONVOCATORIAS

PSG: No se conoce. Real Madrid: No se conoce.

ALINEACIONES PROBABLES

PSG: -

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, James Rodríguez, Bale, Benzema y Vinicius.

LESIONADOS O SANCIONADOS

PSG

Kylian Mbappé (bíceps femoral izquierdo)

Baja confirmada

Edison Cavani (cadera)

Duda

Ander Herrera (gemelo izquierdo)

Baja confirmada

Julian Draxler y Thilo Kehrer (ambos con lesión en el pie)

Bajas confirmadas

Neymar está sancionado para las primeras tres jornadas.

REAL MADRID

Luka Modric: Lesión en el aductor

Baja hasta finales de septiembre

Marco Asensio: Rotura de ligamento cruzado y menisco

Baja hasta febrero-marzo

Isco Alarcón: Lesión en el bíceps femoral

Baja confirmada

Nacho y Sergio Ramos están sancionados y son baja.



El partido se jugará el próximo miércoles 18 de septiembre de 2019 a las 21:00 hora española e Islas Baleares (20:00 en las Islas Canarias, 16:00 en y , 14:00 en y )

ÚLTIMOS PARTIDOS Y PRÓXIMOS COMPROMISOS (UCL)

REAL MADRID

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Ajax 1-2 Real Madrid Champions League 18/19 13/02/2019 Real Madrid 1-4 Ajax Champions League 18/19 05/03/2019

Próximos partidos

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA HORARIO Real Madrid - Brujas Champions League 19/20 01/10/2019 18:55 Galatasaray - Real Madrid Champions League 19/20 22/10/2019 21:00

PARIS SAINT-GERMAIN

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA 0-2 PSG Champions League 18/19 12/02/2019 PSG 1-3 Manchester United Champions League 18/19 06/03/2019

