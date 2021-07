Real Madrid, Barcelona y Juventus "siguen adelante con la Superliga" tras la resolución judicial contra UEFA

Real Madrid, Barcelona y Juventus siguen adelante con su idea de desarrollar una Superliga Europea tal y como indican en su comunicado conjunto.

Los tres clubes fundadores y únicos que se mantienen de momento en el proyecto de la Superliga, explican que la decisión judicial respalda su idea y ordena a UEFA que revoque sus actuaciones que incluyen los expedientes disciplinarios así como las multas impuestas a los otros nueve clubes fundadores.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El artículo sigue a continuación

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del FC Barcelona y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Del mismo modo reconocen que la propuesta primaria debe ser revisada y mejorada mediante el diálogo y consenso.

El comunicado completo

FC Barcelona, Juventus y Real Madrid CF manifiestan su satisfacción con la decisión judicial adoptada en el día de hoy, ordenando a UEFA que revoque, con efecto inmediato, todas sus actuaciones contra los clubs fundadores de la Superliga Europea, incluyendo el archivo definitivo del expediente disciplinario abierto a los citados tres clubes y que deje sin efecto las multas y demás restricciones que fueron impuestas sobre los restantes nueve clubes fundadores, como condición para que éstos no fueran objeto de expediente disciplinario por parte de UEFA.



De este modo los tribunales respaldan nuevamente la posición de los promotores de la Superliga Europea y desestiman el recurso planteado por UEFA, confirmando la advertencia a ésta de que el incumplimiento de esta resolución podría acarrear sanciones económicas y responsabilidades penales. El caso será analizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, que revisará la posición de monopolio que UEFA ostenta sobre el fútbol europeo.



Tenemos el deber de abordar los retos a los que se enfrenta el fútbol. UEFA se ha atribuido la posición, en exclusiva, de regulador, operador y único propietario y gestor de las competiciones del futbol europeo. Esta posición de monopolio, en conflicto de interés, perjudica gravemente al fútbol y su equilibrio competitivo. Como se ha demostrado en múltiples ocasiones, los controles financieros son inadecuados y no han sido aplicados de forma objetiva. Los clubes que participan en competiciones europeas tienen el derecho a gobernar sus propias competiciones.



Nos complace saber que, en adelante, no estaremos sometidos a las constantes amenazas de UEFA. Seguimos comprometidos con el objetivo de desarrollar el proyecto de la Superliga Europea de una forma constructiva y solidaria, teniendo en cuenta a los aficionados, jugadores, técnicos, clubes, ligas y las asociaciones y federaciones nacionales e internacionales. Somos conscientes de que hay elementos de nuestra propuesta que deben ser revisados y, por supuesto, mejorados mediante el diálogo y el consenso. Seguimos confiando en el éxito de un proyecto que será siempre respetuoso con la normativa de la Unión Europea.

Comunicado Oficial: Superliga — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 30, 2021

ℹ Satisfacción con la decisión judicial adoptada, ordenando a la UEFA que revoque todas sus actuaciones contra los clubs fundadores de la Superliga Europeahttps://t.co/11WfR8sSLH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 30, 2021