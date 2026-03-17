Real Madrid 3-0 Manchester City: ¿Podrá el equipo de Guardiola lograr la mayor remontada de la Liga de Campeones en el Etihad?

El Real Madrid contra el Manchester City se ha convertido, sin hacer mucho ruido, en uno de los enfrentamientos más emblemáticos del fútbol europeo moderno. Lo que antes parecía un choque ocasional entre pesos pesados se ha convertido ahora en algo más parecido a un derbi anual, una historia de la Liga de Campeones que esperamos con ilusión cada temporada.

Cada encuentro parece escribir un nuevo capítulo. En 2020, Pep Guardiola sorprendió a Zinedine Zidane con audaces ajustes en la segunda parte. En 2022 llegó la remontada del Bernabéu, una remontada tan improbable que incluso los modelos de datos más fiables tuvieron dificultades para explicarla. En 2023, el Manchester City infligió una derrota histórica. En 2024, el Real Madrid sobrevivió gracias a su resistencia, logrando la clasificación en la tanda de penaltis. Y en 2025, Kylian Mbappé acaparó el protagonismo y se adueñó de la eliminatoria.

Ahora ambos equipos se enfrentan de nuevo.

Ya se enfrentaron a principios de esta temporada en la fase de grupos en el Bernabéu, donde el Manchester City ganó 2-1 tras una costosa falta de Antonio Rüdiger que permitió a Erling Haaland marcar desde el punto de penalti. El partido en sí fue muy igualado, y el City tuvo que gestionar con cuidado los últimos compases.

Sobre el papel, esta vez el panorama parece diferente. El Real Madrid llegó a la eliminatoria debilitado y sin Mbappé, lo que le hacía parecer el equipo más débil. La lógica sugería que el Manchester City debía ser el favorito. Su estructura, profundidad y patrones de ataque le dan las herramientas para hacer daño al Madrid.

Pero este enfrentamiento rara vez ha seguido la lógica.

Antes del saque inicial en Madrid, las estadísticas favorecían al Manchester City: distancias de disparo más cortas, mejor xG por intento y un enfoque en saturar el tercio central para crear superioridad numérica y recortes. El Real Madrid respondió con transiciones desestructuradas, peligro por la banda izquierda impulsado por Vinicius y amenazas desde lejos de jugadores como Arda Güler y Trent Alexander-Arnold. Luego llegaron los fuegos artificiales del hat-trick de Valverde: tres remates certeros en 22 minutos para una goleada por 3-0. Mientras anticipamos el partido de vuelta en el Etihad Stadium, esas ideas previas a la eliminatoria son aún más relevantes. El City necesita recuperar el control de las transiciones, minimizar el caos detrás de su línea y crear sobrepoblaciones sin fugas. ¿El Madrid? Aparcar el autobús, golpear al contraataque... y dejar que un momento lo cambie todo.

¿Cómo genera peligro el Real Madrid?

Para comprender mejor el perfil ofensivo del Real Madrid, primero analizamos su mapa de tiros y luego su mapa de xG por zonas.

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Mapa de tiros sin penaltis del Real Madrid de la temporada 2025-26

El mapa de disparos del Real Madrid llama inmediatamente la atención por lo desestructurado que parece. A diferencia de los equipos que se basan en esquemas ofensivos rígidos, los intentos del Madrid se reparten por numerosas zonas alrededor del área. La distribución se inclina ligeramente hacia el lado izquierdo, lo que refleja la influencia de jugadores como Vinicius Jr. y Mbappé en las primeras jornadas de la temporada.

Otra característica clara es el número de oportunidades de transición. Aproximadamente el treinta por ciento de los tiros del Madrid se producen en situaciones de transición, lo que pone de relieve lo peligrosos que pueden ser cuando atacan rápidamente tras recuperar el balón. Esto es algo que el Manchester City deberá gestionar con cuidado. Si el City pierde el balón en zonas altas o deja espacios detrás de su línea defensiva, el Madrid tiene la velocidad y la calidad individual para castigar esos momentos.

Incluso sin Mbappé y Rodrygo, el Madrid sigue contando con jugadores capaces de crear momentos decisivos. Vinicius sigue siendo la amenaza más evidente, pero otros como Arda Güler pueden desbloquear las defensas gracias a su creatividad, mientras que el alcance de los pases de Trent Alexander-Arnold puede poner en peligro la línea defensiva adelantada del City. Además, el Madrid cuenta con varios jugadores capaces de disparar desde lejos, lo que explica el número de intentos que llegan desde fuera del área.

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Mapa actual de xG sin penaltis del Real Madrid para la temporada 2025-26

El mapa de xG aporta un contexto importante a la distribución de los disparos. Aunque el Madrid dispara desde una gran variedad de ubicaciones, las ocasiones de mayor calidad siguen llegando desde el corredor central del área de penalti. Esto concuerda con la mayoría de los equipos ofensivos de élite, en los que las oportunidades más peligrosas se producen cerca de la portería.

Sin embargo, la amenaza del Madrid no se limita a una sola zona. El equipo también genera un xG significativo desde ambos espacios laterales alrededor del área, lo que demuestra que los ataques pueden desarrollarse a través de múltiples canales en lugar de seguir un único patrón estructurado.

Esta combinación de peligro por el centro y distribución por las bandas hace que el Madrid sea impredecible. Incluso si el Manchester City logra controlar la posesión y la estructura, el Madrid sigue teniendo las herramientas para crear momentos decisivos a través de las transiciones, la calidad individual y los disparos oportunistas.

En resumen, aunque el Manchester City pueda llegar a la eliminatoria como favorito, el Real Madrid posee suficiente peligro ofensivo como para causar serios problemas si se le da el espacio o los momentos para atacar.

¿Cómo genera peligro el Manchester City?

Tras analizar el perfil ofensivo del Real Madrid, centramos ahora nuestra atención en el Manchester City. Al igual que con el Madrid, comenzamos con el mapa de disparos antes de examinar la distribución del xG por zonas para comprender cómo crea peligro el City.

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Mapa de tiros sin penaltis del Manchester City de la temporada 2025-26

En comparación con el Real Madrid, el perfil de disparo del Manchester City parece mucho más estructurado. El City realiza menos disparos en total, pero la calidad de esos intentos es mayor, lo que se refleja en su mejor cifra de xG por disparo y en una distancia media de disparo más corta.

La mayoría de los intentos del City se concentran en el corredor central del área de penalti. En lugar de recurrir a frecuentes disparos desde lejos, el City tiende a hacer circular el balón con paciencia hasta crear una oportunidad de tiro en una zona de alto valor. Este enfoque es coherente con la filosofía ofensiva de Pep Guardiola, que da prioridad a crear el mejor disparo posible en lugar de limitarse a aumentar el volumen de disparos.

El mapa también destaca lo compacta que es la estructura ofensiva del City. Muchas de sus ocasiones surgen de combinaciones en las zonas ofensivas centrales, donde jugadores como Cherki y Semenyo operan entre líneas mientras conectan el juego con Haaland dentro del área. Estos movimientos ayudan al City a generar sobrecargas en el centro que acaban dando lugar a disparos cerca de la portería.

Otra característica interesante es el número de oportunidades de transición. Alrededor de un tercio de los disparos del City se producen en momentos de transición. La estructura de presión alta del City a menudo les permite recuperar la posesión cerca de la portería rival, creando inmediatamente situaciones de ataque antes de que la defensa pueda reorganizarse.

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Mapa de xG sin penaltis del Manchester City para la temporada 2025-26

El mapa de zonas xG refuerza la naturaleza estructurada del ataque del City. Como era de esperar, la mayoría de sus goles esperados provienen de las zonas más peligrosas del campo, en particular de las zonas centrales dentro del área de penalti.

Una diferencia notable con respecto al Real Madrid es el número relativamente bajo de disparos desde fuera del área. El City es mucho más selectivo en sus intentos y prefiere crear ocasiones cerca de la portería en lugar de recurrir a disparos especulativos desde lejos.

Estas ocasiones en el centro del área suelen surgir del tipo de jugadas de recorte por las que el City es tan conocido. Al llevar el balón hacia las bandas y luego enviar pases hacia el punto de penalti o el área pequeña, el City crea constantemente oportunidades de gran valor.

El aspecto de la transición también es importante en este enfrentamiento. El Manchester City genera una parte significativa de sus ocasiones en la transición, y el propio Madrid concede una proporción considerable de disparos en esos momentos. Si el City consigue recuperar el balón en las zonas centrales y atacar rápidamente, la estructura defensiva del Madrid podría quedar al descubierto.

Sin embargo, si el partido se vuelve más caótico y abierto, el Madrid podría encontrar sus propias oportunidades en la transición. En ese sentido, el equilibrio entre los patrones de ataque estructurados del City y la capacidad del Madrid para aprovechar los momentos de desorden podría, en última instancia, determinar cómo se desarrolla esta eliminatoria.