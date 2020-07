Real España reducirá su plantilla para la temporada que viene

Elías Burbara, presidente del club de San Pedro Sula, confirmó la intención de ceder a préstamo al menos a 10 jugadores, en su mayoría juveniles.

La pandemia global está haciendo estragos económicos en el mundo del fútbol, y es por ese motivo que el Real está tomando drásticas medidas para intentar sobrellevar esta situación. El principal dirigente del club dijo que intentarán desprenderse de 10 jugadores y aunque no quiso dar nombres informó que 3 de ellos ya fueron avisados.

En una entrevista a Fútbol y Pasión, Elías Burbara dijo: "estamos intentando dar de baja aproximadamente a 10 jugadores. No son bajas definitivas, sino que buscamos darlos a préstamo a equipos de la Liga Nacional. Tenemos un amplio plantel y estamos viendo la posibilidad de ceder a clubes más chicos unos 7 juveniles".

"Desafortunadamente ya se les comunicó a tres jugadores que no van a continuar. Velamos por el bien de todos y tratamos de ser lo más humano posible en esta situación, pero estamos con las manos atadas. Si un jugador no va a tener minutos y tiene un contrato alto, no tiene sentido desangrar las finanzas innecesariamente" continuó el presidente de La Máquina.

Por último, volvió a enfatizar en los motivos que lo llevaron a esta decisión: "todo es por razones económicas, no veo un jugador que no haya rendido. Estoy agradecido con ellos pero simplemente hay jugadores jóvenes que van subiendo y lo están haciendo muy bien. El de muchos es un ciclo cumplido satisfactoriamente en Real España".