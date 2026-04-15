«Reaccioné con demasiado enfado y de forma demasiado emocional cuando no me nombraron entrenador del Feyenoord»

Dirk Kuijt se muestra crítico consigo mismo en el podcast «1 op 1» de Rob Jansen. El entrenador del FC Dordrecht lamenta algunas decisiones tomadas al inicio de su carrera como entrenador. «Si pudiera volver atrás en el tiempo, lo habría hecho de otra manera».

«Arne Slot quería que fuera su asistente en el AZ. Ahora, al ver lo gran entrenador que es, reconozco que habría sido una escuela fantástica para mí como técnico novel», relata el sincero Kuijt.

Reconoce que se sintió muy injusto no quedarse como entrenador del Feyenoord y que reaccionó de forma demasiado emocional.

Sin embargo, reconoce que habría sido mejor aceptar la oferta de ser su asistente en el Feyenoord, pues ahora entiende que aún no estaba preparado.

Ser técnico del Feyenoord sigue siendo «un sueño» para Kuijt. «Ya veremos si ocurre. Tras retirarme quería seguir activo y comencé en el Feyenoord. Martin van Geel, entonces director técnico, me dijo: “Eres más entrenador que directivo; veo en ti al futuro técnico del Feyenoord”».

Sin embargo, todo cambió: Van Geel se marchó y llegó Frank Arnesen, quien confirmó su visión, pero luego los planes variaron. Kuijt dejó el Feyenoord, pasó por ADO Den Haag y Beerschot, y terminó en el FC Dordrecht.