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La UEFA Champions League por televisión
RB Leipzig vs. Manchester City: hora de inicio
El partido entre RB Leipzig y Manchester City comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.
RB Leipzig vs. Manchester City en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?
El partido de la Champions League entre RB Leipzig y Manchester City se transmitirá en directo por DAZN. El encuentro estará disponible en streaming a través de la plataforma.
Los temas de la semana: ¿cómo les ha ido al RB Leipzig y al Manchester City?
El RB Leipzig llega al duelo con tres victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. En su encuentro más reciente, el Leipzig venció a domicilio al Schalke 04 por 2-0 en la Bundesliga. Antes se impuso con claridad al Elversberg por 4-0. Las dos derrotas en ese periodo llegaron ante el Real Madrid (1-4 en la Champions League) y el Bayern Múnich (1-6 en la Bundesliga). En total, el Leipzig marcó doce goles y encajó doce en esos cinco partidos.
El Manchester City ganó dos y perdió dos de sus últimos cinco partidos oficiales, además de registrar un empate. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el Brighton en la Premier League. Antes, el City goleó al AEK Atenas por 5-1 en la Champions League. En total, el City marcó once goles y encajó seis en esos cinco partidos.
RB Leipzig vs. Manchester City: alineaciones
RB Leipzig contra Manchester City alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- Martín Demichelis
- E. Maresca
RB Leipzig vs. Manchester City: estado de forma
RB Leipzig vs. Manchester City: balance de enfrentamientos directos
Cara a cara
RB Leipzig vs. Manchester City: las clasificaciones
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
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W
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W
|2
|4
|4
|0
|0
|13
|7
|+6
|12
W
W
W
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|3
|1
|0
|7
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|+5
|10
W
D
W
W
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|3
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|0
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W
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W
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W
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|4
|3
|0
|1
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|+6
|9
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W
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|1
|14
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|+4
|9
L
W
W
W
|9
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|+4
|9
W
L
W
W
|10
|4
|2
|2
|0
|12
|5
|+7
|8
W
D
D
W
|11
|4
|2
|1
|1
|9
|5
|+4
|7
D
W
L
W
|12
|4
|2
|1
|1
|9
|6
|+3
|7
D
W
W
L
|13
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
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D
W
W
|14
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|+1
|7
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W
L
W
|15
|4
|2
|0
|2
|8
|6
|+2
|6
W
W
L
L
|16
|4
|2
|0
|2
|10
|9
|+1
|6
W
W
L
L
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|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|6
W
L
L
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|18
|4
|2
|0
|2
|8
|9
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W
W
L
L
|19
|4
|1
|2
|1
|2
|2
|0
|5
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W
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D
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|4
|1
|2
|1
|6
|11
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|5
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D
L
D
|21
|4
|1
|1
|2
|10
|8
|+2
|4
L
W
L
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|22
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
L
L
W
D
|23
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
L
D
W
L
|24
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
D
W
L
L
|25
|4
|1
|1
|2
|3
|6
|-3
|4
D
L
W
L
|26
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|4
D
L
W
L
|27
|4
|1
|1
|2
|3
|8
|-5
|4
D
L
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L
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|1
|0
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|3
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|3
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|4
|1
|0
|3
|8
|14
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|3
L
L
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L
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|4
|1
|0
|3
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|31
|4
|1
|0
|3
|4
|11
|-7
|3
L
L
W
L
|32
|4
|0
|2
|2
|5
|9
|-4
|2
D
L
D
L
|33
|4
|0
|1
|3
|4
|8
|-4
|1
L
D
L
L
|34
|4
|0
|1
|3
|2
|6
|-4
|1
D
L
L
L
|35
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
D
L
L
L
|36
|4
|0
|0
|4
|1
|17
|-16
|0
L
L
L
L