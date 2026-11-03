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RB Leipzig vs. Manchester City: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

El partido entre el RB Leipzig y el Manchester City comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

RB Leipzig vs. Manchester City, en directo hoy: ¿dónde ver el partido por televisión y streaming?

El partido de la Liga de Campeones entre el RB Leipzig y el Manchester City se retransmitirá en directo por DAZN. El encuentro estará disponible en streaming a través de la plataforma.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el RB Leipzig y el Manchester City?

El RB Leipzig llega al duelo con tres victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el Leipzig venció a domicilio al Schalke 04 por 2-0 en la Bundesliga. Antes, el equipo se impuso con claridad al Elversberg por 4-0. Las dos derrotas en ese periodo llegaron ante el Real Madrid (1-4 en la Liga de Campeones) y el Bayern de Múnich (1-6 en la Bundesliga). En total, el Leipzig marcó doce goles y encajó otros doce en esos cinco partidos.

El Manchester City ganó dos y perdió dos de sus últimos cinco partidos oficiales, además de sumar un empate. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el Brighton en la Premier League. Antes, el City goleó por 5-1 al AEK Atenas en la Liga de Campeones. En total, el City marcó once goles y encajó seis en esos cinco partidos.

RB Leipzig vs. Manchester City: alineaciones

RB Leipzig vs. Manchester City: estado de forma

RB Leipzig vs. Manchester City: balance de enfrentamientos directos

RB Leipzig vs. Manchester City: las clasificaciones