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Bundesliga
team-logoRB Leipzig
Red Bull Arena Leipzig
team-logoAugsburgo
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RB Leipzig vs. Augsburgo hoy en directo: ¿quién emite el partido por televisión y streaming?

RB Leipzig vs Augsburgo
RB Leipzig
Augsburgo
Bundesliga

El RB Leipzig se enfrenta al Augsburgo en la Bundesliga. Pero ¿quién televisa o transmite el partido en directo hoy por televisión y en streaming?

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EspañaDAZN
MéxicoFox ONE
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosPeacock
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

RB Leipzig vs. Augsburgo: hora de inicio

crest
Bundesliga - Jornada 9
Red Bull Arena Leipzig

En la Bundesliga, el RB Leipzig recibe al FC Augsburgo en el Red Bull Arena. El entrenador Martin Demichelis quiere que su equipo afiance sus puntos tras los resultados irregulares que ha cosechado últimamente en la liga.

El Leipzig llega a este partido con tres victorias en sus últimos cinco encuentros oficiales, aunque viene de perder 2-3 ante el Manchester City en la Champions League. Antes del duelo con su rival de la ciudad procedente de Baviera, los Toros Rojos centran su atención en la Bundesliga.

El Augsburgo llega con un balance dispar: en sus últimos cinco partidos oficiales, el equipo de Manuel Baum logró una victoria, dos empates y sufrió dos derrotas. Su defensa se mostró vulnerable.

En la clasificación de la Bundesliga, seis puestos separan actualmente a ambos equipos. El Leipzig ocupa una respetable cuarta posición, mientras que el Augsburgo, décimo, aspira a entrar en la mitad superior de la tabla.

El partido ofrece al Leipzig la oportunidad de recortar distancias con el líder, el Bayern de Múnich. Aquí os contamos dónde ver el encuentro de hoy en directo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado en el RB Leipzig y el Augsburgo?

El RB Leipzig afronta este duelo con tres victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, cayó 2-3 ante el Manchester City en la Champions League. Antes había ganado 0-2 a domicilio al Schalke 04 y vencido con claridad 4-0 al Elversberg. En esos cinco encuentros, el Leipzig marcó doce goles y también encajó doce.

El Augsburgo sumó una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-2 ante el SC Friburgo en la Bundesliga. Antes empató 1-1 con el Union Berlín y logró un meritorio 2-2 en casa del Bayern de Múnich. En ese periodo, el Augsburgo marcó nueve goles y encajó siete.

RBL

RBL - Formulario

RMA
L4-1
ELV
W4-0
ESN
W1-2
S04
W0-2
MCI
L2-3
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCA

FCA - Formulario

FCB
D2-2
ELV
L4-3
FCU
D1-1
SHG
W2-4
SCF
L1-2
Gol marcado (encajado)
11/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

RB Leipzig vs. Augsburgo: alineaciones

RB Leipzig contra Augsburgo alineaciones probables

4-2-3-1
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Formación
Augsburgo crest
Augsburgo
FCA
3-4-2-1
M. VandevoordtM. VandevoordtD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaB. HenrichsB. HenrichsW. OrbanW. OrbanN. El AynaouiN. El AynaouiE. BanzuziE. BanzuziC. NkunkuC. NkunkuC. BaumgartnerC. BaumgartnerT. GomisT. GomisR. CruzR. CruzF. DahmenF. DahmenJ. GouweleeuwJ. GouweleeuwC. MatsimaC. MatsimaY. KeitelY. KeitelR. FellhauerR. FellhauerH. MassengoH. MassengoA. KadeA. KadeA. IbrahimovicA. IbrahimovicH. BehrensH. BehrensF. RiederF. RiederM. GregoritschM. Gregoritsch
Augsburgo crest
Augsburgo
FCA
4-2-3-1
RB Leipzig

Once inicial

Augsburgo

Manager

  • Martín Demichelis
  • M. Baum

RB Leipzig vs. Augsburgo: estado de forma

RBL

RBL - Formulario

RMA
L4-1
ELV
W4-0
ESN
W1-2
S04
W0-2
MCI
L2-3
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCA

FCA - Formulario

FCB
D2-2
ELV
L4-3
FCU
D1-1
SHG
W2-4
SCF
L1-2
Gol marcado (encajado)
11/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

RB Leipzig vs. Augsburgo: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

RB LeipzigEmpateAugsburgo
3
2
0
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Augsburgo badge
Augsburgo
FCA
1
F
Bundesliga
Augsburgo badge
Augsburgo
FCA
0
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
6
F
Bundesliga
Augsburgo badge
Augsburgo
FCA
0
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
F
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
4
Augsburgo badge
Augsburgo
FCA
0
F
Bundesliga
Augsburgo badge
Augsburgo
FCA
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
F
14Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

RB Leipzig vs. Augsburgo: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
8530278+1918
D
W
W
D
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
D
W
D
D
W
3
FriburgoFriburgoSCF
85121810+816
W
L
L
W
D
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
W
W
L
W
L
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
W
W
D
D
W
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
L
L
W
W
W
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
W
L
W
L
D
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
83231318-511
W
L
W
L
D
9
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
L
L
W
L
W
10
AugsburgoAugsburgoFCA
82331815+39
L
D
L
D
L
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
W
L
L
W
L
12
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
L
W
W
L
L
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
8233912-39
D
D
L
W
L
14
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
D
W
D
L
W
15
HamburgoHamburgoHSV
8305719-129
L
L
W
W
W
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
D
D
D
W
L
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
L
D
L
L
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
81161122-114
D
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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