Raúl García: "No vivo en una burbuja y no me gusta que la gente nos etiquete"

El futbolista del Athletic dio una rueda de prensa virtual y repasó la actualidad del mundo del fútbol

Raúl García es un futbolista que nunca deja indiferente a nadie. El centrocampista del siempre habla claro y no da rodeos a la hora de mostrar su sinceridad. Ahora, ha concedido una rueda de prensa y virtual y dejó claro que no vive "en una burbuja".

"Hay que conocerme para saber cómo soy. No vivo en una burbuja y no me gusta que la gente nos etiquete. Me gusta la intimidad y desde ahí intento hacer cosas. El que no me conoce tanto o lo hace de verme jugar 90 minutos contra su equipo en una temporada piensa que soy otra persona y no entiende que sea tranquilo y tímido. ¡Mi mujer es más competitiva que yo!", expresó.

A través de los canales oficiales del cuadro rojiblanco, el ex del quiso repasar temas de actualidad, entre los que se encuentra el coronavirus, pandemia mundial.

"Lo principal es que esto pase y que sea lo antes posible. Estamos en una situación que no habíamos vivido antes y es en los malos momentos en los que la gente aprende. Ojalá sirva para cambiarnos. No hay que ser bondadoso y humilde cuando las cosas vienen mal dadas, hay que serlo en todos los momentos. No hay que buscar el foco de la donación, sino que hay que ayudar siempre desde todos los ámbitos, bien de manera económica, con tiempo lo con lo que sea. Me gustaría que esta crisis sirviera para dejar claro que siempre hay que ayudar a los demás", anlizó.

Otro de los temas por los que fue cuestionado es la final de la , sin fecha por culpa del aumento de casos por coronavirus. Raúl García fue totalmente sincero al respecto cuando fue preguntado por ello.

"Vivimos en el día a día y ahora mismo lo más preocupante es la salud y que todo mejore. A partir de ahí todo llegará. Tenemos ilusión por disputar la final, porque toda la afición pueda disfrutarla, pero el momento actual es de tanta incertidumbre que sería egoísta pensar en la final de Copa. Está fuera de lugar hablar de la final o de si se acaba o no la Liga. Hay gente que vive momentos muy duros y no es justo hablar de eso. Hay que respetar.

No quiero pensar en cómo va a ser el día que ganemos porque quiero vivirlo. Sé que será un momento inolvidable por las ganas que tenemos y por el mérito que tendría ganar un título con el Athletic. El gol que más vamos a cantar está por llegar porque seguro que pronto vamos a levantar un título. Desde que llegué al Athletic hasta hoy todo lo que me decían del club se ha quedado pequeño porque te das cuenta de lo que supone el club para todo el mundo. Los aficionados lo siente como propio y eso es un punto a favor respecto a otros equipos. Estoy contento de haber venido y sentirme parte de ello", expresó.