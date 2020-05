Raúl Cáceres: "La decisión que tomó la Liga fue correcta, pero deja daños colaterales"

El entrenador de Real de Minas habló de la complicada situación económica que atraviesa el club, agravada por la crisis del coronavirus.

Real de Minas ya atravesaba una situación económica complicada y la crisis generada por el coronavirus agravó las cosas. Raúl Cáceres, entrenador del equipo minero, respaldó la decisión de la Liga de dar por terminado el Torneo Clausura y se refirió a los problemas del club.

"Creo que la decisión que tomó la Liga fue la correcta; pero deja daños colaterales. A nosotros, por ejemplo, que vivimos de las taquillas y no de patrocinadores, nos deja sin nada”, declaró el técnico.

Y agregó: "La verdad que yo le he pedido a Dios que me dé discernimiento para poder seguir. Hace unos días hablamos con el presidente del club, Gerardo Martínez, y nos dijeron que en entre 10 y 15 días nos estarían cancelando los tres meses que les deben a los jugadores y nueve meses a mí”.

“Siempre estamos en comunicación con ellos y, la verdad, es penoso decir que los muchachos tienen que buscar otros trabajos para ganar dinero, y sí hay varios casos, pues no me gustaría dar nombres, pues cuido su imagen; pero si ellos lo dicen no hay problema, unos siete jugadores están en calamidad del Real Minas”, concluyó.