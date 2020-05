Raúl Cáceres anunció su renuncia a la dirección técnica de Real de Minas

El entrenador comunicó su decisión y se despidió de la afición de Danlí con un mensaje a través de las redes sociales.

En medio de la crisis generada por la pandemia de coronavirus, que obligó a dar por terminado el Torneo Clausura 2020, Raúl Cáceres anunció que no continuará como entrenador de Real de Minas.

"Gracias afición minera por su apoyo incondicional, especialmente a la gente de Danlí. Gracias a Gerardo y a todos los que apoyaron el proyecto Real de Minas. Los llevo en el corazón. Me voy de Minas más no del corazón de la gente de Danlí", escribió Cáceres en su cuenta de Twitter.

Además, ratificó su decisión en declaraciones a Diez: "Siento que cada uno tiene su ciclo y yo siento que el de Raúl Cáceres en el Real de Minas llegó a su fin. Obviamente que orillado por algunos desacuerdos por toma de decisiones técnicas y junta directiva".

"Lamentablemente siempre en esto hay terceras personas y creo que alrededor de Gerardo Martínez andan personas que no le ayudan a él. Obviamente ven cosas que no le parecen porque son personas que ven el bienestar del equipo. A raíz de eso se generaron algunas diferencias y esa es la razón para tomar ese decisión", agregó confirmando sus diferencias con el presidente del club.

"Yo ocupé las redes sociales para poder dar mis palabras de agradecimiento y despedida. Con los jugadores tiene que ser algo más puntual y lo haré en el transcurso del día", explicó Cáceres, y confirmó que Real de Minas le debe ocho meses de pago: "Estamos a la espera, hay un compromiso de parte de ellos para la cancelación en estos días. Hay que esperar que cumplan con sus obligaciones".

Por último, el entrenador habló sobre su futuro. "No hay opciones y estoy a la espera, Dios sabrá lo que me depara, pero no tengo ningún ofrecimiento de ningún equipo", concluyó.