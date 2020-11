Raphael Claus fue el árbitro designado por CONMEBOL para el choque entre y , por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Y el nombre del brasileño es conocido para los argentinos, ya que sobre el final del 2019 tuvo dos actuaciones vinculadas a equipos locales: el choque de ida entre River y Boca por las semifinales de la y la final entre e Independiente del Valle, en la . Además, es internacional desde 2015, viene de participar en la 2019 y en el Mundial Sub 20 de .

En aquel Superclásico, el juez generó la primera polémica a los 3 minutos, cuando a instancias del VAR cobró el penal de Más a Borré que se transformaría en el 1-0. Además, expulsó sobre el final a Capaldo. Mientras que en la duelo jugado en Asunción sancionó un penal para Colón que nadie pudo advertir por un empujón dentro del área.

¡Y eso que lo revisó en el VAR! Luego, el Pulga Rodríguez lo erró.

