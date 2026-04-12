Ramos retoma su vieja costumbre contra el Atlético de Madrid tras la derrota ante el Sevilla

Sergio Ramos celebró el triunfo de su exequipo, el Sevilla, sobre el Atlético de Madrid, en plena venta del club.

La victoria por 2-1 ante el Atlético, en el debut de Luis García Plaza en el Sánchez Pizjuán, alejó al equipo de los puestos de descenso.

El triunfo permitió al conjunto andaluz alejarse del descenso.

El central publicó en redes una foto de la celebración del técnico y escribió: «¡Vamos, Sevilla... Maldita sea... +3 puntos!», según El Desmarque.

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La celebración tuvo un significado especial, pues Ramos, quien comenzó su carrera en el Sevilla y ya regresó una vez, está muy ligado al club.

El defensa, de 40 años, es la cara visible de la posible compra del club tras completar la due diligence previa a una reunión decisiva entre propietarios y compradores.

Las imágenes del festejo reflejan la tensión del partido, pues el Sevilla urgía ganar para recobrar confianza tras una mala racha.

Cabe recordar que Ramos solía «burlarse» del Atlético de Madrid en sus publicaciones, recordando sus famosos goles contra ellos con el Real Madrid en las finales de la Liga de Campeones de 2014 y 2016, incluido el uso del número 93 en su etapa con el Monterrey, en alusión a su gol en el minuto 93 de la final de Lisboa.

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Ramos sigue sin equipo tras acabar su contrato con el Monterrey en diciembre, mientras se especula sobre su retiro o regreso a las canchas.