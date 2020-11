Ramón Díaz no llegó a sentarse en el banco: fue despedido de Botafogo

Ramón Díaz fue despedido, rezan los medios sudamericanos. El técnico argentino duró 21 días en la institución y el alegato del club brasileño, hoy en zona de descenso con 20 puntos, a cuatro del colista Goiás, es que no lo puede esperar más al Pelado según informó temprano TyC Sports este viernes.

Emiliano Díaz, junto a Osmar Ferreyra, se hicieron cargo de los partidos mientras el DT se recuperaba, pero los malos resultados apuraron las decisiones. La razón por la cual el técnico no pudo asistir en estas dos semanas de trabajo fue una operación de garganta.

"Botafogo informa que el técnico Ramón Díaz y todo su equipo de asistentes abandonan el club. Lamentablemente, debido a la salud del técnico, que ahora está previsto que sea dado de alta a partir del 7/12, el club cree que no puede esperar más", expresaron a través del comunicado oficial del club.

Y finaliza: "Eduardo Barroca es el nuevo entrenador del equipo. El profesional regresa a Botafogo luego de unirse al equipo principal en 2019, y un trabajo reconocido por importantes logros en las categorías de base. Llega Barroca acompañado de Felipe Lucena (ayudante técnico) y Anderson Nunes (preparador físico). El nuevo comandante inicia actividades el sábado".

