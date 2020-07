Rambo de León contó que estuvo cerca de jugar en Argentina

El exjugador hondureño confesó que le hubiese encantado jugar en el país sudamericano, pero no pudieron llegar a un acuerdo con su equipo de Uruguay.

Julio Cesar de León, más conocido como Rambo, tuvo un excelente paso por el Deportivo Maldonado en el año 2002 que lo llevó a estar en el ojo de un conjunto argentino, pero nunca pudieron llegar a un acuerdo entre los clubes. También habló acerca de lo duro que fue su paso por el fútbol uruguayo antes de emigrar a Europa.

En una entrevista para Grupo Escualos de Corazón dijo: "Estaba feliz de la vida cuando me fui a , vi un mundo totalmente diferente. En esos momentos estaba Platense de en Primera División y me quería, imagina jugar contra , o , aparte allí estaba Bennet todavía. Pero el Deportivo Maldonado dijo que no".

"Ya siendo joven tenía una mente futbolística muy madura pero los directivos no quisieron que me vaya directamente a . Me llevaron primero a Uruguay y puedo decir que es muy complicado ese fútbol, sinceramente allí me mataron a patadas", arrancó contando sobre la violencia dentro del campo que vivió en el país rioplatense.

Y como si no fuese poco, concluyó: "Eso no era fútbol, era algo exagerado, había que andar con machete, cuchillo y pistola para salir ileso. Después de cada partido terminaba con dolores en las rodillas y la columna, me metían la rodilla en el cuello cuando paraba la pelota. Me decían de todo, negro, gorila, pero así y todo le metí duro y salimos quintos".