Rakitic insiste en quedarse en el Barcelona: "Me encanta España"

El croata ha vuelto a dejar claro que su idea de futuro pasa por seguir en el Camp Nou.

El futuro de Ivan Rakitic es una de las cuestiones que debe resolver el Barcelona, ya que su continuidad podría pasar por una renovación pero el croata, tras vencer al Real Madrid en la Copa del Rey, volvió a dejar claro que sólo se plantea seguir jugando en el Camp Nou.

"Me encanta vivir en España y me da pena no poder pedir el pasaporte porque ya tengo dos, si no yo pediría el pasaporte español porque estoy muy bien, muy contento viviendo aquí. Mis hijas disfrutan de Barcelona, de su cercanía a Sevilla, así que todo perfecto", comentó.