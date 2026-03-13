Rakitic elogia a su amigo Modric: «Por eso el Milan está rindiendo así. Luka es el fútbol: si se divierte, suele ganar»

Luka Modric está muy contento en el Milan, según Ivan Rakitic. El excentrocampista del Barcelona y del Sevilla se ha expresado así en Sky:





¿Te alegra que Modric haya venido a verte?





«Claro, es como un hermano mayor. Verlo tan feliz en el Milan es fantástico: espero que pueda seguir así. Le he dicho: “Para, juega aquí al pádel conmigo”, pero él quiere seguir jugando».





¿Es increíble lo que está haciendo Modric en el Milan?





«Es realmente increíble. Creo que todos los jugadores del Milan están intentando disfrutar de Luka. Y él también se lo está pasando bien y, cuando eso ocurre, suele ganar. Por eso creo que al Milan le está yendo tan bien: los jugadores jóvenes tienen mucho que aprender».





¿En qué aspecto es especial Luka?





«Solo diré una cosa: es el fútbol. Si estás al lado de Luka, solo tienes que disfrutarlo, porque él disfruta del fútbol, no lo juega. Si Luka se divierte, los otros equipos tienen problemas. Es maravilloso para nosotros, los croatas, tener a un chico como él».