La operación Pogba ha entrado en una nueva fase. El jugador francés ya manifestó públicamente durante sus vacaciones que estaba deseando “afrontar nuevos retos” fuera del . Pero visto que los ‘red devils’ se niegan siquiera a negociar su salida, su agente Mino Raiola ha empezado a apretar un poco más para agitar la operación. Este fin de semana, en declaraciones a The Times, confesó que “todos en el United ya saben el deseo de Pogba” de abandonar Old Trafford. Y este martes ha insistido en pedir a los dirigentes que le abran la puerta al talentoso mediocampista.

El famoso agente hablaba así en una entrevista en talkSPORT: “Pogba no ha hecho nada malo. Siempre ha sido respetuoso y profesional en todo sentido. El club conoce su sentir desde hace tiempo. Es una pena que haya gente a la que sólo le guste criticar sin la información correcta, y también siento que el club no haya tomado ninguna posición contra esto. Ojalá haya pronto una solución satisfactoria para todas las partes”.

Además de la operación para el traspaso de Pogba, estas declaraciones se enmarcan también en el particular escenario que se produjo este lunes a raíz de un vídeo publicado en las redes sociales del Manchester United. En él se veía a toda la expedición del United dando un paseo por Perth ( ) para estirar las piernas tras el vuelo de 16 horas desde Manchester. Y se intuía una discusión entre el propio Pogba y Jesse Lingard, ante la que aparece Victor Lindelof para ‘calmar’ al francés.

Nothing like a walk to stretch the legs after a 16-hour flight 👌😊 #MUFC #MUTOUR pic.twitter.com/3jc4dfVNpx