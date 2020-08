Raiola avisa al Real Madrid que Pogba y Haaland no saldrán este verano

El agente de los jugadores del Manchester United y el Borussia Dortmund tiene claro que no serán traspasados este verano.

El siempre suele ser relacionado con los mejores jugadores del mundo en el mercado de fichajes y dentro de ese escalafón estan Paul Pogba y Erling Haaland pero parece que si acaban vistiendo de blanco no será en 2020.

El agente del joven delantero noruego, Mino Raiola, ya ha dejado claro que no dejará el y en la 2020-21 seguirá jugando de amarillo y negro. "Es un lamento para los que no se lo llevaron y un sueño para los que lo quieren llevar. No se moverá este año, está bien en el Dortmund. No es el momento de movernos, somos muy conscientes de la trayectoria profesional que se puede hacer", explicó en Sky Sports.

Raiola también trabaja con el francés del , que tampoco se moverá este verano de Old Trafford. Zidane no ha tenido reparos a la hora de lanzar guiños públicos a su compatriota pero su fichaje va a tener que seguir esperando.

"Paul se quedará en el Manchester United. Está en el centro de un importante proyecto, incluso en los últimos años el United nunca ha querido abrir una negociación. No es de los que hacen polémica, sobre todo en un momento así que hay que mantener la calma y la calma y ver cómo resulta. Nos ocuparemos de la renovación con tranquilidad, sin estrés. Seguiremos hablando de ello.