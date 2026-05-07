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Wessel Antes

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«Raheem Sterling podría fichar por un equipo de primera división tras medio año fallido en el Feyenoord»

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Feyenoord
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R. Sterling
Serie A

Según The Telegraph, Raheem Sterling, de 31 años, aún tiene fútbol por delante y busca seguir jugando a nivel competitivo pese a su fallida etapa en el Feyenoord.

Sterling, que ha jugado 349 minutos repartidos en siete partidos con el Feyenoord, abandonará De Kuip al final de esta temporada. A pesar de su única asistencia en 82 partidos internacionales, sigue motivado para seguir en Europa.

Pese a sus discretos números, el jugador sigue disfrutando del fútbol y busca nuevos destinos en Europa. El periodista Dominic King asegura que aún hay esperanza para la exestrella.

«Se espera que clubes de la Serie A muestren interés. Tan pronto como acabe la temporada, Sterling trabajará en junio con su fisioterapeuta, Ben Rosenblatt, para llegar listo a la pretemporada», escribe King.

Sterling está convencido de que aún tiene lo que hay que tener y no se arrepiente de su paso por el club holandés.

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Antes de su paso por Róterdam, solo había jugado en la Premier League, con Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal.

Por ahora no considera salir de Europa, aunque su palmarés le abriría puertas en la Major League Soccer o la Saudi Pro League.

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