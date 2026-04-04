El brasileño Roger Ibáñez, defensa del Al-Ahli de Yeda, provocó una gran preocupación tras tener que abandonar el terreno de juego lesionado durante el partido contra el Damac, este sábado por la tarde.

Ibáñez abandonó el terreno de juego en el minuto 52 de la segunda parte, afectado por la lesión, en la noche en que el Al-Ahli venció al Damac por 3-0, en la jornada 27 de la Liga Roshen de Profesionales.

No se han revelado los detalles de la lesión de Ibáñez, lo que ha provocado inquietud en el cuerpo técnico del Al-Ahli, liderado por Matias Jaissle, ante las lesiones que sufre el equipo.

Además de su situación respecto a su incorporación a la selección brasileña, ya que Ibáñez se ha convertido en una apuesta del entrenador italiano Carlo Ancelotti, tras haber sido convocado para la última concentración.

Según lo mencionado por Walid Saeed, periodista cercano al Al Ahly, la lesión que sufrió Ibáñez es leve, ya que se trata de una distensión muscular, como consecuencia del cansancio que padeció durante el último parón internacional.

Por lo tanto, Ibáñez no sufre ninguna lesión grave y estará listo para disputar los próximos partidos con normalidad, lo que hará que Ancelotti respire aliviado.

Ibañez ya había confirmado que Ancelotti confiará en él en gran medida para el puesto de lateral derecho, dadas sus destacadas capacidades defensivas.



