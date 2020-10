Rafinha no sabe nada del Manchester City y se resigna a seguir en el Barcelona para salir libre en junio

El centrocampista no tiene constancia alguna del presunto interés de Guardiola en un presunto intercambio con Eric Garcia.

Rafinha Alcántara no sabe nada de la posibilidad de entrar en una operación de intercambio con el para llevar a Eric Garcia al Camp Nou. El centrocampista sigue pendiente de resolver su futuro después de una magnífica temporada cedido en las filas del de Vigo, precisamente el rival de hoy del , pero el club azulgrana no ha recibido todavía ninguna oferta que se acerque a los dieciséis millones que refleja la cláusula de rescisión que Rafinha pactó con la cúpula barcelonista cuando amplió su contrato hace poco más de un año.

De momento han sido varios los equipos que se han dirigido tanto al Barcelona como al jugador pero ninguno ha logrado colmar las pretensiones del club catalán, que actualmente no ha variado su postura de ingresar la cifra que pactó con el jugador antes de que estallara la pandemia del Covid-19. Muchas cosas han cambiado desde entonces y Rafinha, un jugador que en las circunstancias a las que estábamos acostumbrados en el mundo del fútbol hubiera sido una ganga para prácticamente cualquier equipo de élite del mundo, no encuentra ahora un nuevo destino.

Rafinha se resigna a seguir para irse libre en un año

Es por este motivo que el centrocampista no descarta seguir un año más en el Barcelona aunque sea para quedarse en la grada. Es una posibilidad de la que ya se hizo eco recientemente Mundo Deportivo y que Goal ha podido confirmar, sin olvidar que el Celta mantiene el interés en recuperar al jugador pero deberá ser en unas condiciones más favorables. Sin embargo, el Barcelona tiene imperativa necesidad de vender y puede haber acontecimientos en los cinco días que quedan con el mercado abierto. A día de hoy Rafinha está más cerca de quedarse porque el Barcelona no cede en sus pretensiones y ningún club ha logrado satisfacerlas.

El entrenador, Ronald Koeman, entiende que el jugador no puede salir cedido otro año y advirtió antes de visitar al Celta que "para los que no tienen muchas posibilidades de jugar lo mejor es buscar una salida". El holandés comentó también que "sé que ya marchó cedido y no puede hacerlo cada año" el mismo día que le dejó fuera de la lista de convocados "por decisión técnica". En pocos días sabrá si esa dinámica en azulgrana se mantiene a lo largo de esta temporada o, por contra, encuentra un equipo en el que demostrar sus cualidades.