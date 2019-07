Rafael Van der Vaart invitó a Marcelo Díaz a su despedida: "Le agradezco que me haya salvado con su gol"

La leyenda del fútbol holandés espera contar en octubre con el volante de Racing, autor de la conquista que salvó al Hamburgo del descenso en 2015.

La leyenda del fútbol holandés Rafael Van der Vaart anunció su partido de despedida para el próximo 13 de octubre -en el Volksparkstadion- con numerosas ex estrellas internacionales, en un listado que incluyó al autor del histórico gol que salvó al Hamburgo del descenso en la temporada 2014/2015 ante Karlsruher SC: Marcelo Díaz.

"Para mí estaba claro desde el principio que quería tener a Marcelo conmigo. Sería maravilloso si eso funciona. Hablé con él el fin de semana y él me dijo que le gustaría venir", sostuvo el ex , quien terminó su carrera en noviembre de 2018, en diálogo con el diario Welt.

Asimismo, en indicaron que el volante de Racing está dispuesto a asistir a esta gala del fútbol que contempla también a figuras como Ruud van Nistelrooy, Edwin van der Saar, Arjen Robben, Frank Rostock, Stefan Beinlich, David Jarolim, Sergej Barbarez, Marcell Jansen y Heiko Westermann, entre otros, pero que el chileno requiere autorización de la Academia.

"Me encantaría despedirme de Rafa. Pero ahora tengo que discutir los detalles con mi club. Si Racing me da permiso, intentaré todo para estar en octubre, reencontrarme con antiguos compañeros y volver a jugar en Volksparkstadion, ¡sería un sueño!", le dijo el ex Universidad de al citado medio.

"Si no le ganábamos al Karlsruhe, hubiese sido mi último juego por HSV", recordó Van der Vaart y agregó: "Le agradezco a Marcelo que me haya salvado con su gol. El momento en que la pelota se hundió en las redes nunca lo olvidaré. Eso fue una locura absoluta!", cerró el exfutbolista, quien se formó con el histórico y se retiró como jugador del Esbjerg fB de .

Cabe recordar que en la final de aquella campaña, precisamente el 1 de junio de 2015, Díaz se inscribió en la historia del club al marcar un brillante tiro libre al minuto 91 cuando su equipo perdía 1-0 en el duelo de vuelta de la promoción, resultado que lo estaba mandando a Segunda por primera vez en su historia en el fútbol alemán (en la ida en Hamburgo, habían empatado 1-1).

Con ese tanto, el mediocampista chileno obligó ir a la prórroga que finalmente fue ganada por el HSV por 1-2. De hecho, en Alemania inmortalizaron ese histórico gol en un libro que se titula: "El disparo de Díaz, un momento para la eternidad", publicado por la editorial germana Junius en noviembre de 2018.