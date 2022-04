Rafa Mir, en GOAL: "Nos quedan 9 finales y contra el Barcelona es la primera"

Rafa Mir (Cartagena, 1997) vive su primera temporada en el Sevilla. El delantero criado en la cantera del Valencia llegó a Nervión tras ser una de las grandes revelaciones de pasada temporada jugando en el Huesca, ganó una plata en los Juegos Olímpicos y dio un salto en su carrera poniéndose a las órdenes de Julen Lopetegui.

Con 24 años, el ariete analiza en GOAL su primer año en el Sánchez-Pizjuán, que considera que le está sirviendo para adaptarse a la élite. Aún así ya suma 11 goles, sólo uno menos de los que hizo su ídolo Frederick Kanouté en su primer curso como sevillista. En su honor lleva el 12 y sueña con emularle sabiendo que aún tiene cinco años más para construir una historia de amor con la afición rojiblanca.

¿Cómo valora hasta el momento su primera temporada en el Sevilla?

"Ha sido y está siendo una temporada de aprendizaje, viviendo muchas situaciones y estando en un club como el Sevilla, que es un privilegio. Estoy trabajando al máximo para seguir aprendiendo y ayudando a los compañeros y al club después de esa confianza que ha depositado en mí".

Cómo vivió su fichaje y cómo lo compatibilizó con los Juegos Olímpicos.

"Lo intenté llevar con naturalidad y centrado en ese momento en la Selección. Cuando salió la opción del Sevilla no me lo pensé. Es un grandísimo club, con mucha historia y grandes profesionales. Estoy muy feliz de estar aquí, de cómo me han recibido y de cómo estoy en Sevilla y con ganas de demostrar y dar todo lo que tengo para devolver la confianza".

También sonó para el Atlético, ¿hubo algo o siempre tuvo claro que vendría al Sevilla?

"Son cosas de mi agente, yo estaba centrado en los Juegos Olímpicos y hacer un buen papel con España. Conseguimos una medalla de plata, que es algo histórico y con el paso del tiempo valoraremos. Lo llevó mi agente y yo me quedé al margen".

Firmó un contrato muy largo, ¿ha sentido la confianza del club?

"Es una señal de confianza y estoy súper agradecido por la confianza que me han dado desde que he llegado a Sevilla. Estoy súper contento por poder estar ligado al Sevilla por tantos años".

Ha declarado que Kanouté era uno de sus ídolos, ¿qué siente llevando su número?.

"El 12 es un número especial para el Sevilla y su afición. Estoy muy contento de llevarlo e intentaremos dejar el número en la mejor posición posible. Kanouté fue un delantero que marcó una época aquí, tiene unas cualidades parecidas a las mías y para mí es un espejo en el que mirarme y poder seguir creciendo".

El marcó 12 goles en su primera temporada y usted lleva 11, ¿sería bonito superarlo?

"La verdad que sí. He estado viendo los goles que marcaron los delanteros que causaron sensación aquí en Sevilla en sus primeras temporadas y me voy picando un poco con eso pero sin volverme loco. Lo importante es el equipo, creo que estamos haciendo una gran temporada, vamos segundos en Liga que es algo muy bonito y muy complicado. Hay que darle el valor que tiene y lo importante es el equipo".

Cómo está el vestuario después de la eliminación en la Europa League, ¿ha dolido mucho?

"El vestuario está unido y con ganas de seguir hasta el final y conseguir el objetivo que nos marcamos al principio de temporada que era entrar en Champions. Tenemos que darle valor a que el equipo vaya segundo después de todas las circunstancias que hemos pasado durante el año. Tenemos que seguir trabajando en esta línea porque vamos segundos".

¿Ha venido bien el parón para resetear en lo físico pero también en lo mental?

"El parón siempre viene bien para cargar pilas, para desconectar y volver aún con más ganas y energía. Creo que nos vendrá bien para estas nueve finales que nos quedan por delante, estamos segundos. Tenemos que seguir trabajando y peleando en este camino para conseguir el objetivo que nos marcamos a principio de temporada que era estar en Champions el año siguiente".

Han estado muy castigados por las lesiones, ¿cómo se vive desde dentro una situación así?

"Es una pena, son cosas que pasan. Creo que tenemos la suerte de tener una plantilla muy amplía y no se ha notado tanto en LaLiga. En Europa es verdad que nos han faltado piernas como se pudo ver en el partido de la Europa League. En la ida perdonamos y en la vuelta nos castigó ese esfuerzo. Así es el fútbol y el deporte. Espero que todos los compañeros lesionados vuelvan cuanto antes".

¿En qué le ha ayudado más a mejorar Lopetegui y cómo valora sus primeros meses con él?

"El míster es una persona muy exigente, con unas ideas muy claras. Ha conseguido los mejores números del Sevilla a nivel de entrenador y creo que eso dice mucho de él y su trabajo. Me está ayudando mucho a crecer. Creo que siempre puedes crecer en todos los aspectos y ellos, incluyendo a su cuerpo técnico, me están dando esas herramientas para seguir creciendo como jugador, que es lo que quiero".

¿Le ha venido mal la lesión de En Nesyri por tener toda la responsabilidad del gol en su primer año?

"Yo venía acostumbrado a jugar otro tipo de partidos, no tantos y no tantos minutos y lo notas. Estoy contento con todos esos minutos que he podido jugar, con los goles que he podido hacer. Tengo muchas ganas de todo lo que viene para seguir demostrando y devolverle al club y a los aficionados toda esa emoción y confianza que me han dado".

¿Qué ha sentido jugando en el Sánchez-Pizjuán?

"La afición es espectacular en todos los partidos. Tenemos un himno increíble, lo pude vivir como visitante y sentirlo como local es espectacular. La afición tiene un papel importante para nosotros y es un pilar fundamental de nuestra temporada".

El próximo partido es frente al Barcelona en el Camp Nou y el Sevilla lleva 20 años sin ganar allí, ¿lo ven como clave para mantener la segunda plaza?

"Tenemos 9 finales por delante y la primera es esta. Iremos con todo a Barcelona para conseguir la victoria y pelearemos hasta el final y después en el fútbol puede salir cualquier cosa".

Ha compartido vestuario con Pedri en la Selección, ¿cree que puede marcar una época en el fútbol español?

"Pedir es un grandísimo futbolista, tiene unas cualidades muy buenas. Tiene una buena cabeza y todo para ser un grandísimo jugador. Este finde no le deseo lo mejor pero sí a partir del lunes".

El Madrid está a 9 puntos, ¿dan por imposible pelear La Liga hasta el final?

"Nuestro objetivo es entrar en Champions. A partir de ahí, todo lo que venga es bueno. Trabajaremos como siempre hacemos hasta el final y cuando termine el año valoraremos cómo ha ido todo".

Cómo espera acabar la temporada con el Sevilla.

"Me gustaría terminar con el mayor número de goles y con el equipo en la mejor zona posible. A partir de ahí quiero seguir creciendo como jugador. Estoy agradecido de poder estar en un sitio como Sevilla, agradecido a la afición por su apoyo y a los compañeros por su apoyo diario. Es un año de aprendizaje, de adaptarme a un club como el Sevilla. Creo que mis números están ahí y trabajaremos hasta el final para que sean mejores".