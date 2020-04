Radomir Antic, el único en dirigir al Real Madrid, al Atlético y al Barcelona

Este lunes, el ex entrenador serbio falleció a los 71 años; nadie más se sentó en los banquillos del Bernabéu, del Vicente Calderón y del Camp Nou.

Este lunes se ha marchado Radomir Antic. El ex entrenador serbio, nacido en Žitište el 22 de noviembre de 1948, ha fallecido a los 71 años, tal y como lo ha anunciado el Atlético de Madrid a través de un extenso y emotivo comunicado . El ex preparador del cuadro capitalino es, además de una leyenda del banquillo colchonero, el único en haber dirigido a los tres grandes de . Y es que, además de haber sido técnico del Atlético, Antic también lo fue del y del FC . Es cierto que varios fueron los entrenador a lo largo de la historia que han trabajado en dos de los tres equipos señalados, pero sólo Antic fue capaz de sentarse en los banquillos del Camp Nou, del Santiago Bernabéu y del Vicente Calderón.

Primero dirigió al Real Madrid. Lo hizo entre 1990 y 1992, después de haber comenzado su carrera en los banquillos entrenando al Partizán de Belgrado y al Real . A mitad de la campaña 1990-91, ficha por los blancos para reemplazar al mítico Alfredo Di Stéfano.​ Con los merengues logró buenos resultados, y remontó posiciones para acabar en la tercera posición. Al curso siguiente (1991-92), fue destituido después de terminar la primera vuelta por el mal juego del equipo, pese a que el Real Madrid era líder del campeonato de Liga.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Radomir Antic. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 6, 2020

Después se marchó al y, en su siguiente aventura, aterrizó en el , donde se convirtió en un héroe que nadie olvidará. Llegó a la entidad capitalina en 1995 y se convirtió en uno de los principales pilares del histórico Doblete conquistado por los colchoneros, compuesto por y la de 1996. Su buen hacer en el banquillo rojiblanco le valió no sólo para convertirse en uno de los técnicos más prestigiosos de la institución, siendo actualmente el cuarto entrenador de la historia rojiblanca con más partidos oficiales dirigidos, con un total de 189, sino también para ganarse el afecto incondicional de una grada que coreaba el ‘Radomir, te quiero’ cada vez que el Atlético jugaba como local.

En el Atlético permaneció hasta 1998, aunque a mitad de la temporada siguiente volvió a ser contratado hasta junio para asegurar la permanencia.​ En la campaña siguiente, la 1999-00, fue nuevamente requerido en la jornada 27 con el objetivo de salvar al equipo del descenso,​ objetivo que no consiguió (fue destituido al término de ese curso). En total, dirigió al conjunto rojiblanco en cinco temporadas, dos de ellas incompletas.

La familia atlética está de luto por el fallecimiento de uno de nuestros entrenadores legendarios: Radomir Antic. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz. ➡ https://t.co/lnE5FL0lWt pic.twitter.com/50mgGMf51p — Atlético de Madrid (@Atleti) April 6, 2020

Más tarde llegaría su fugaz paso por el Barcelona, que antes de echar a Ernesto Valverde no despedía a un entrenador desde enero de 2003. Hace 17 años. Por aquel entonces, después de una derrota contra el , Joan Gaspart acababa prematuramente con la segunda etapa de Louis Van Gaal en el Camp Nou. Y lo reemplazaba con el propio Antic, que acabaría la Liga española en posiciones UEFA, después de coger al equipo duodécimo en la clasificación. Sin embargo, la llegada a la presidencia por parte de Joan Laporta fue decisiva para que no se le renovara el contrato al entrenador serbio. Por aquellos días se hablaba más en el Barcelona de temas extra deportivos que de fútbol. Antic metió al equipo en Europa, pero no le han permitido convertirse en un símbolo del barcelonismo. Eso sí, se le valora que fuera un grandísimo profesional, de comportamiento ejemplar con plantilla, público y personal.

Hoy nos ha dejado Radomir Antic, que fue entrenador del FC Barcelona en 2003. El barcelonismo está de luto por la pérdida de un hombre muy querido en el mundo del fútbol. Descanse en paz 🙏 pic.twitter.com/vXZ3U49pM2 — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) April 6, 2020

Después, Antic pasó por el Celta, la Selección y dos equipos de : Shandong Lunen y Hebei Zhongji.