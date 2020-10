Radamel Falcao lo tiene muy claro: "Tengo una deuda con la afición del Galatasaray"

El atacante colombiano es consciente de su obligación con el club turco a nivel de goles.

Tras marcar el gol que le significó la victoria al en la Superliga Turca el fin de semana y se expulsado posteriormente, el Tigre Falcao habló acerca de su presente en el el club, los retos que tiene por delante y la deuda que sabe que sostiene con la afición, que espera un plus por parte del goleador colombiano.

Falcao habló con el diario Sporx y aseguró que: "Todavía no he pagado mi deuda con la afición del Galatasaray. Estoy mejorando físicamente todos los días. Tanto el equipo como yo seremos aún mejores", consciente de las críticas por parte de la hinchada que espera más goles.

También habló de la tarjeta roja que recibió en su último encuentro y que se convirtió en la primera de toda su carrera desde que llegó al viejo continente: "No me podrán detener con esta tarjeta roja. Seguiré marcando goles desde el partido ante Sivasspor", sabiendo que no podrá estar en el duelo de este sábado 31 de octubre ante el Ankaragücü.