Radamel Falcao García: "En las Eliminatorias no se puede probar, tienen que estar los mejores”

El delantero colombiano analizó el presente y futuro de la Selección colombiana que dirige el portugués Carlos Queiroz.

Radamel Falcao García se encuentra en , donde está pasando la cuarentena junto con su familia mientras espera la reanudación de la liga de aquel país. El experimentado jugador colombiano tuvo tiempo, este lunes, de hacer una entrevista con ESPN, en la que habló de varios temas.

En primer lugar, el delantero de Santa Marta contó cómo vive la cuarentena en otro país: "Estamos viviendo momentos como la mayoría de las personas. Estamos disfrutando en familia. Realizando labores en casa. Es un tiempo especial. Estamos sacándole el máximo del jugo, conociéndonos más. Para mí es una época de aprendizaje en aspectos como la cocina y la limpieza. Es una enseñanza de vida".

Minutos más tarde, se metió de lleno en uno de los temas más serios de la entrevista: el primer año de Carlos Queiroz al mando de la Selección cafetera: "Todo tiene un tiempo de adaptación, hace el parte del conocimiento y compartir día a día, a medida que van pasando las concentraciones tienes la oportunidad de estar, se requiere un tiempo, pero ya tuvimos antes de la algunos partidos, no fue mucho, pero la disposición de los jugadores fue muy buena".

Más equipos

Además, dijo que espera que de un salto de calidad en la próxima Copa América, después de cierta irregularidad en los últimos amistosos. "En la Copa América estás jugando con los que piensas que van a hacer parte de un proceso, muchas veces los amistosos son la oportunidad para probar, ver nuevos jugadores, ver cómo reacciona el grupo ante la llegada de nuevos futbolistas, es el único momento para poder experimentar, a la gente también hay que hacérselo entender, porque después viene la Eliminatoria y ahí es imposible probar, tienes que estar con los mejores", explicó.

Por último, compartió detalles de su adaptación en Turquía: "El idioma es muy difícil, muy complicado. Me impresiona Muslera, que lo habla. Uno puede cazar una palabra, pero se necesita mucho tiempo para aprenderlo. Yo me comunico en inglés. Casi no se puede salir y pasar desapercibido. Son muy pasionales, como en . Estamos muy contentos aquí".