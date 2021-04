Racing - Sporting Cristal en vivo, por la Copa Libertadores: partido online, goles, formaciones y resumen

La Academia recibe al conjunto peruano en el Cilindro por la segunda fecha del Grupo E, en busca de su primer triunfo en el certamen.

Racing recibe a Sporting Cristal en la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2021.

La Academia llega al duelo tras igualar 1-1 como visitante frente a Rentistas, mientras que el conjunto peruano cayó 3-0 contra Sao Paulo como local en el debut.

Te mostramos, en detalle, todas las acciones del partido :

Juan Cáceres, a los 13', rompió el cero en Avellaneda.

18:00 - ¡Bienvenidos y bienvenidas a una nueva tarde de Copa Libertadores! Por la segunda fecha del Grupo E, Racing recibe a Sporting Cristal en el Cilindro de Avellaneda..

La previa de Goal

Que Pizzi no tiene un equipo titular definido no es un secreto para nadie. Desde que asumió, el DT cambia de nombres y esquema según cómo rindan los jugadores que entran a la formación y el duelo contra Cristal no será la excepción: a pesar de que algunos futbolistas habían salido contra Colón sólo para tener descanso, el rendimiento de sus reemplazantes hizo que el DT los dejara nuevamente afuera de la formación. Así, las únicas dos variantes respecto al equipo que venció al Sabalero serán las obligadas: Nery Domínguez reemplazará a Leonardo Sigali, expulsado contra Rentistas, y Carlos Alcaraz jugará en lugar de Tomás Chancalay, quien arrastra una sobrecarga muscular.

El conjunto peruano, en tanto, llega al Cilindro en un gran momento de forma, más allá de la caída con Sao Paulo en el debut: el equipo de Roberto Mosquera ganó los cinco partidos que lleva disputados en el torneo local, con 12 tantos a favor y apenas uno en contra.

PARTIDO Racing - Sporting Cristal FECHA Jueves 29 de abril ESTADIO Presidente Perón, "El Cilindro" - Avellaneda, Bs. As. HORARIO 19:00 (hora argentina)

Cómo ver en vivo por TV y por Streaming

El encuentro entre el Bicho y la Academia será televisado en Argentina por ESPN, disponible en el servicio básico de todas las cableoperadoras.

Cablevisión 23 (analógico) y 103 (digital / Flow) TeleCentro 105 (digital) y 1011 (HD) DirecTV 621 (digital) y 1621 (HD)

Formaciones de Racing - Sporting Cristal

RACING

Gabriel Arias; Juan Cáceres, Nery Domínguez, Lucas Orban, Eugenio Mena; Carlos Alcaraz, Julián López, Leonel Miranda, Ignacio Piatti; Maximiliano Lovera, Enzo Copetti. DT: Juan Antonio Pizzi.

SPORTING CRISTAL

Alejandro Duarte; Johan Madrid, Alejandro González, Omar Merlo, Nilson Loyola; Horacio Calcaterra, Martín Távara, Christofer Gonzáles; Irven Ávila, Marcos Riquelme, Washington Corozo. DT: Roberto Mosquera